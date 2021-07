Quem procura renda acessível? Jovens licenciados e a ganhar mais que ordenado mínimo

No ano passado, a maioria das candidaturas ao Programa de Arrendamento Acessível de Lisboa era feita por casais ou casais com filhos. Este ano, a grande fatia pertence a pessoas singulares. As estatísticas dos candidatos dizem que "o problema habitacional é transversal e não afeta só as pessoas de baixos rendimentos".

São jovens com mais de 30 anos, que vivem com a família ou alugam quartos, metade tem formação superior e o rendimento médio é relativamente elevado - estes são os principais traços dos 5.635 candidatos que concorreram ao Programa de Renda Acessível da Câmara Municipal de Lisboa.

Fernando Medina entregou na semana passada as chaves das 118 casas sorteadas ao abrigo do Programa de Renda Acessível (PRA) da Câmara Municipal de Lisboa e, em milhares de candidaturas, só pouco mais de cem conseguiram fazer um contrato com o município, em que a renda não ultrapassa 30% do rendimento mensal. Olhando para os números, "há uma desproporção enorme entre o número de candidatos e o número de casas", explicou à SÁBADO Ana Cordeiro Santos, investigadora no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra. Existindo desproporção, significa que "a medida tem um impacto reduzido e há um claro problema habitacional" na cidade de Lisboa.

Os números recolhidos pela autarquia revelam que o nível de escolaridade é elevado, já que exatamente metade dos candidatos tem formação superior e o ordenado é também acima da média nacional, com uma média de 1207,34 euros. Estes dois fatores podem indicar, explicou a investigadora Ana Cordeiro Santos, que "o problema habitacional é transversal e não afeta só as pessoas de baixos rendimentos".