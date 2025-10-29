Sábado – Pense por si

Dinheiro

Despedidos quase 1.000 funcionários do estúdio de cinema Paramount Pictures

Lusa 29 de outubro de 2025 às 23:10
As mais lidas

Em agosto, a Paramount anunciou o despedimento de 2.000 a 3.000 funcionários, um processo que começaria entre o final de outubro e o início de novembro

Quase 1.000 funcionários do estúdio norte-americano de cinema Paramount Pictures foram despedidos esta quarta-feira, após a fusão com a empresa de entretenimento Skydance Media, noticiou a agência AP.

Protesto dos argumentistas da Writers Guild of America em Los Angeles contra despedimentos na Paramount Pictures
Protesto dos argumentistas da Writers Guild of America em Los Angeles contra despedimentos na Paramount Pictures AP Photo/Chris Pizzello

"Estas decisões nunca são tomadas de forma leviana, especialmente tendo em conta o efeito que terão nos nossos colaboradores que fizeram contribuições significativas para a empresa", disse num comunicado David Ellison, diretor executivo da Paramount Skydance Corporation, empresa resultante da fusão,.

Em agosto, a Paramount anunciou o despedimento de 2.000 a 3.000 funcionários, um processo que começaria entre o final de outubro e o início de novembro, segundo agência de notícias EFE.

A Paramount iniciou aproximadamente 1.000 destes despedimentos em toda a empresa hoje, disse à AP uma fonte familiarizada com o assunto, que falou sob condição de anonimato por não estar autorizada a comentar publicamente em nome do estúdio de cinema.

Os restantes despedimentos vão acontecer em breve, segundo a mesma fonte.

As 2.000 pessoas que vão ser despedidas representam cerca de 10% da força de trabalho total da Paramount.

O departamento de filmes e de plataformas digitais são alguns dos setores afetados pelos cortes de pessoal, segundo a EFE.

A restruturação do estúdio de cinema está a ser trabalhada desde da conclusão da fusão ente as empresas, em 07 de agosto, disse hoje Ellison.

O diretor indicou também que os despedimentos fazem parte do processo de redução de custos, que deverá ultrapassar os 2 mil milhões de dólares (aproximadamente 1.706 mil milhões de euros).

A Skydance Media e a Paramount Global anunciaram em agosto a conclusão oficial da fusão, avaliada em 8 mil milhões de dólares (quase 7 mil milhões de euros), após mais de um ano de negociações.

Quando a Skydance concluiu a compra da Paramount, a nova empresa disse que iria procurar oportunidades para otimizar o negócio.

A operação procura modernizar o catálogo do estúdio de cinema e reforçar a presença em plataformas digitais como a Paramount+.

Tópicos Trabalho Indústria cinematográfica Cinema Empresas Paramount Global David Ellison
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

As histórias de Balsemão

Em 88 histórias (tantas quantos os anos de vida), traçamos o retrato de Francisco Pinto Balsemão. E ainda: violência e assédio sexual; pessoas que sofrem com a Covid longa.

Menu shortcuts

Despedidos quase 1.000 funcionários do estúdio de cinema Paramount Pictures