Empresas devem criar condições para incentivar trabalhadoras a extrair leite materno

A presidente da Comissão Nacional Iniciativa Amiga dos Bebés (CNIAB) e ex-ministra da Saúde, Ana Jorge, defendeu hoje que as empresas deviam criar locais e condições para incentivar as trabalhadoras a extrair leite materno no local de trabalho.Em declarações à Lusa no âmbito que da Conferência Internacional de Aleitamento Materno, que se realiza a 08 de novembro, em Vila Nova de Gaia, Ana Jorge defendeu também a criação de um banco de leite no Norte, que a par do que existe na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, "seriam suficientes para as necessidades do país"."Seriam suficientes dada a nossa dimensão, sobretudo para resolver as questões mais complexas que são os bebés prematuros, uma vez que o leite materno, ainda que não seja da mãe, contribui para uma diminuição das complicações de saúde", sublinhou.A Conferência Internacional de Aleitamento Materno, em Vila Nova de Gaia, visa contribuir para "capacitar" famílias, pessoas e instituições, nomeadamente da área da saúde, para permitir que o aleitamento materno "seja mais eficaz e mais prolongado".Entre os diversos temas em análise na Conferência realça-se os desafios colocados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e UNICEF que visam promover a importância de políticas favoráveis à família, que permitam a amamentação e ajudem os pais no relacionamento com os filhos no início de vida.A alimentação nos primeiros 100 dias de vida, o papel dos municípios na promoção da alimentação saudável nos primeiros 1.000 dias de vida, o Percurso para a certificação como Unidade de Saúde Amiga dos Bebés, e a revisão dos 10 passos para "Hospitais Amigos dos Bebés" são outros temas que estarão em debate.Em declarações à Lusa, a presidente da Comissão Nacional Iniciativa Amiga dos Bebés (CNIAB), responsável pela organização da conferência, explicou que o encontro será "dedicado principalmente aos agrupamentos de centros de saúde e à comunidade, para que se organizem de forma a serem promotores para que os bebés possam ser alimentados com aleitamento materno mais e durante mais tempo".Segundo a responsável, no encontro será também apresentada e discutida a estratégia de alimentação para os primeiros 1.000 dias de vida da criança."Essa proposta está feita, falta ser aprovada, mas nós vamos apresentá-la e discuti-la. É uma proposta que defende, como um dos principais objetivos, que os bebés possam fazer aleitamento materno em exclusivo durante o primeiro ano, em exclusivo como único alimento até aos seis meses e aleitamento materno o mais tempo possível", sublinhou.Ana Jorge salientou ainda que, no encontro, serão entregues os certificados de reclassificação enquanto "Amigos dos Bebés" a cinco dos 15 hospitais que cumprem as regras para a promoção do aleitamento materno. A avaliação dos hospitais e outras unidades de saúde é da responsabilidade da OMS e da UNICEF."Temos um único agrupamento de centros de saúde e temos mais dois já em franco progresso para poderem fazer este trabalho junto das mulheres e das famílias", frisou, explicando que de três em três anos é feita uma reavaliação do trabalho das instituições para perceber se os critérios estão a ser cumpridos.