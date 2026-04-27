Elon Musk e Sam Altman enfrentam-se em tribunal pelo futuro da OpenAI

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A história começa com um email enviado por Sam Altman a Elon Musk com um pitch para criar o "projeto Manhattan" da Inteligência Artificial, em maio de 2015. Altman propunha ao dono da Tesla a criação de um laboratório de investigação para a inteligência artificial (IA) para criar um modelo novo e revolucionário. Musk respondeu no próprio dia, propondo uma conversa. Meses depois nasceu a OpenAI, fundada como uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de garantir uma IA capaz de ajudar a humanidade. Mas a relação entre Altman e Musk teve muitos altos e baixos e hoje arranca um julgamento que opõe os dois protagonistas da história inicial da OpenAI.



Elon Musk e Sam Altman discutem o futuro da OpenAI em tribunal na California GDA via AP Images

Durante os primeiros anos manteve-se o princípio de que a OpenAI seria uma organização sem fins lucrativos, mas a relação entre Altman e Musk era estava cheia de tensões e Trump abandonou a empresa em 2018, levando consigo o financiamento que tinha ajudado a empresa nos primeiros anos. Seis anos depois, em 2024, Musk avançou com um processo judicial contra a OpenAI e Sam Altman, CEO, e Greg Brockman, o presidente da empresa, por a empresa se ter desviado do seu propósito de desenvolver inteligência artificial para o benefício da Humanidade. O dono da rede social X diz que a empresa que desenvolveu o ChatGPT está orientada para os lucros, principalmente desde que firmou uma parceria com a Microsoft.

O julgamento, que começa esta segunda-feira, deve durar várias semanas. Serão ouvidos nomes importantes da indústria da tecnologia e da inteligência artificial e serão revelados vários emails e mensagens que poderão pôr a nu as tensões de uma das empresas de maior crescimento económico dos últimos anos.

Musk pede mais de 150 mil milhões de dólares (quase 130 mil milhões de euros) em indemnizações à OpenAI e à Microsoft, de acordo com o New York Times. Mas Musk quer também afastar Altman e Brockman da liderança da OpenAI. O multimilonário que é também proprietário da sua própria empresa de inteligência artificial (a xAI) diz ainda que quer que a indemnização seja revertida para a estrutura sem fins lucrativos da OpenAI

A OpenAI acusa Musk de ser motivado por ressentimento após ter abandonado a organização antes do boom da inteligência artificial e de estar atrasado no desenvolvimento de um programa de IA tão eficaz como o ChatGPT.

O julgamento, cujos argumentos iniciais estão previstos para esta terça-feira, vai durar aproximadamente quatro semanas. A decisão final pode levar à saída de Altman da direção da empresa ou então reforçar o seu poder e a visão que tem para a IA no mundo.