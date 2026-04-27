Compra de casas arrefece no final de 2025, mas preços continuam a subir

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SÁBADO
No ano passado foram registadas quase 165 mil transações de imóveis para habitação, o valor mais elevado desde pelo menos 2019, o último ano pré-pandemia da covid-19.
Nos últimos três meses do ano passado foram registadas 41.789 compras de casas, o que representa uma quebra homóloga de 5,3%, interrompendo seis trimestres consecutivos de subida, indicam os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) na passada sexta-feira. Ainda assim, 2025 terminou com 164.677 transações, máximo desde, pelo menos, 2019, o ano de início da série do INE.
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