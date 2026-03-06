Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Dinheiro

Preços dos combustíveis disparam. Gasóleo sobe 24 cêntimos e gasolina oito

Negócios 10:17
As mais lidas

O conflito no Médio Oriente entre EUA, Israel e Irão fez disparar os preços do petróleo e o efeito nos combustíveis vai fazer-se sentir já na próxima segunda-feira.

A partir de segunda-feira, já se vão fazer sentir os efeitos do conflito no Médio Oriente na carteira dos portugueses. Os preços dos combustíveis vão disparar, com o gasóleo simples a ficar 24 cêntimos mais caro e a gasolina simples 95 a subir oito cêntimos por litro, segundo cotações a meio da manhã, revelou fonte do setor ao Negócios, explicando que a média final so fica fechada ao final do dia e poderá haver alterações.

combustíveis, gasolina, gasóleo, bomba
combustíveis, gasolina, gasóleo, bomba DR

Desta forma, o preço médio da gasolina simples 95 praticado nos postos de abastecimento deverá ser de 1,783 euros por litro. Já o gasóleo simples deverá chegar aos 1,87 euros por litro, tendo por base os preços divulgados pela Direção Geral de Energia e Geologia.

Na segunda-feira, 2 de março, o preço médio de venda ao público da gasolina simples 95 era de 1,703 euros por litro e o do gasóleo simples estava nos 1,630 euros.  

Recorde-se que o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra. Os hipermercados mantêm as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários, seguidos pelos operadores do segmento low cost.

Se o aumento for superior aos 10 cêntimos por litro, o primeiro-ministro Luís Montenegro admitiu que o Governo poderá avançar com um desconto extraordinário e temporário no imposto sobre produtos petrolíferos para compensar uma subida dos combustíveis, mas não avançou o valor do desconto.  

 A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis considera o ajuste que o Governo se disponibilizou a fazer no imposto sobre produtos petrolíferos (ISP), para mitigar o aumento dos combustíveis neste contexto de guerra, não é suficiente.

Tópicos preços Bom preço Gasóleo Gasolina Médio Oriente Luís Montenegro
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Preços dos combustíveis disparam. Gasóleo sobe 24 cêntimos e gasolina oito