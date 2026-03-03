Preços dos combustíveis vão ter "aumentos consideráveis" e já na próxima semana, diz ANAREC

Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) descarta, no entanto, um cenário de rutura no abastecimento nas bombas de gasolina.
A vice-presidente da Associação Nacional de Revendedores de
Combustíveis (ANAREC), Mafalda Trigo, afirmou, esta terça-feira, ser
incontornável um aumento dos preços nas bombas de gasolina, por força da escalada
do petróleo e do gás devido ao conflito no Médio Oriente, admitindo a
possibilidade de o gasóleo ficar mais de 10 cêntimos mais caro já a partir de
segunda-feira.
"Já na próxima semana deverá haver aumentos
consideráveis", afirmou Mafalda Trigo, em declarações à RTP,
sinalizando que, à luz das previsões ao dia de hoje, o gasóleo poderá
"aumentar a um valor acima de 10 cêntimos", embora ressalvando
que "só na sexta-feira, quando encerrarem os mercados, é que se vai ter
uma noção concreta de quanto irão aumentar os combustíveis a partir de
segunda-feira".
De um modo geral, Mafalda Trigo declarou ver o atual
momento como "mais preocupante" do que quando estalou a guerra na
Ucrânia, em 2022, ano em que os preços dos combustíveis atingiram máximos
levando, aliás, o Governo a aplicar descontos no Imposto sobre Produtos
Petrolíferos (ISP) para fazer face à escalada, numa medida
que procura agora reverter, em linha, aliás, com uma exigência
por parte da Comissão Europeia.
Já risco de rutura no abastecimento "não existe". "Os consumidores não precisam de tomar posições de pânico. Portugal e a União Europeia, de uma maneira geral, têm reservas para dois três meses e, nesse aspeto, podemos estar sossegados", garantiu a responsável da ANAREC, à estação de televisão pública.