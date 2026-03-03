Preços dos combustíveis vão ter "aumentos consideráveis" e já na próxima semana, diz ANAREC

Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) descarta, no entanto, um cenário de rutura no abastecimento nas bombas de gasolina.

A vice-presidente da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), Mafalda Trigo, afirmou, esta terça-feira, ser incontornável um aumento dos preços nas bombas de gasolina, por força da escalada do petróleo e do gás devido ao conflito no Médio Oriente, admitindo a possibilidade de o gasóleo ficar mais de 10 cêntimos mais caro já a partir de segunda-feira.



"Já na próxima semana deverá haver aumentos consideráveis", afirmou Mafalda Trigo, em declarações à RTP, sinalizando que, à luz das previsões ao dia de hoje, o gasóleo poderá "aumentar a um valor acima de 10 cêntimos", embora ressalvando que "só na sexta-feira, quando encerrarem os mercados, é que se vai ter uma noção concreta de quanto irão aumentar os combustíveis a partir de segunda-feira".

De um modo geral, Mafalda Trigo declarou ver o atual momento como "mais preocupante" do que quando estalou a guerra na Ucrânia, em 2022, ano em que os preços dos combustíveis atingiram máximos levando, aliás, o Governo a aplicar descontos no Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) para fazer face à escalada, numa medida que procura agora reverter, em linha, aliás, com uma exigência por parte da Comissão Europeia.

Já risco de rutura no abastecimento "não existe". "Os consumidores não precisam de tomar posições de pânico. Portugal e a União Europeia, de uma maneira geral, têm reservas para dois três meses e, nesse aspeto, podemos estar sossegados", garantiu a responsável da ANAREC, à estação de televisão pública.