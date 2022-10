Economia portuguesa cresce 4,9% no terceiro trimestre

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A economia portuguesa cresceu 4,9% no terceiro trimestre de 2022, comparando com o período homólogo de 2021. Avançou ainda 0,4% em cadeia, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE).







Fernando Ferreira/Cofina Media

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos ine economia portuguesa trimestre

"O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu no 3º trimestre, verificando-se uma desaceleração do consumo privado e do investimento. O contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB também diminuiu, traduzindo adesaceleração das Exportações de Bens e Serviços, em volume, mais intensa que a das Importações", indica o INE.Comparativamente com o segundo trimestre de 2022, o PIB aumentou 0,4% devido ao "contributo da procura interna para a variação em cadeia do PIB" que passou a positivo, "destacando-se o crescimento do consumo privado apesar da aceleração dos preços no consumidor".