Economia escapa a contração no último trimestre e cresce 6,7% em 2022

Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 3,1% em termos homólogos e 0,2% em cadeia no quarto trimestre. Assim, a economia evitou uma contração no final do ano. Mas travou face ao crescimento já muito ligeiro do trimestre anterior (recorde-se que o PIB cresceu 0,4% no terceiro trimestre face ao segundo), acabando por ficar também muito perto da estagnação.

Já no conjunto do ano 2022, a economia aumentou 6,7%, ficando acima da previsão que o Governo tinha atualizado no Orçamento do Estado para 2023, mas ligeiramente abaixo do último número que tinha sido avançado pelo executivo, que apontava para 6,8%.O INE destaca que o crescimento de 6,7% no conjunto do ano é o "mais elevado desde 1987", após o aumento de 5,5% em 2021 que se seguiu à recessão histórica de 8,3% em 2020, dados os efeitos na economia da pandemia de covid-19.No conjunto do ano, a procura interna teve um contributo positivo expressivo, mas inferior ao observado no ano anterior. Embora o consumo privado tenha acelerado, o INE destaca que houve um abrandamento no investimento.Já a procura externa líquida regressou ao contributo positivo para o PIB em 2022, com as exportações de bens e serviços a acelerarem e as importações a abrandarem também.