Relacionado Bruxelas prevê mais défice do que o Governo este ano e em 2019

A Comissão Europeia manteve hoje inalterada a previsão de crescimento da economia alemã este ano nos 2,3% e nos 2,1% em 2019, face à conjectura divulgada em Fevereiro.Segundo as previsões da Primavera, hoje divulgadas, o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha deverá crescer este ano a um ritmo de 2,3%, acima dos 2,2% de 2017, para abrandar, no próximo ano, para os 2,1%.A inflação na maior economia dos 19 países da moeda única deverá manter-se nos 1,6% este ano e subir para os 1,8% no próximo.A dívida pública é estimada em 60,2% do PIB, face aos 64,1% do ano anterior, e a tendência em baixa manter-se-á em 2019, com uma estimativa de 56,3%.A taxa de desemprego prevista para este ano é de 3,6%, face aos 3,8% de 2017, e em 2019 deverá continuar a abrandar para os 3,5%.A economia alemã deverá continuar a crescer "de forma constante, devido à sólida procura interna e ao forte comércio exterior", prevê a Comissão Europeia.Bruxelas destaca ainda que as importações continuam a crescer consistentemente, mas o excedente externo deverá manter-se alto.