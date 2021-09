Direito de preferência sobre ações a 7,80 euros. Benfica critica Vieira pelo "timing" e falta de informação

O Benfica enviou uma carta a Luís Filipe Vieira em que considera que a proposta anunciada pelo ex-presidente do clube e da SAD para vender a sua participação de 3,28% no capital da SAD por 7,80 euros por ação carece de "informações essenciais" para o clube decidir se exerce ou não o direito de preferência.







Em comunicado à CMVM, a SAD das "águias" revela ter tomado conhecimento da carta enviada pelo clube presidido por Rui Costa a Vieira.Na missiva, o clube da Luz sublinha que a carta recebida de Vieira dando conta da proposta de aquisição de ações é omissa em "informações essenciais e necessárias sobre os termos e condições contratuais relevantes". E detalha que entre os elementos em falta incluem-se "a identidade do potencial comprador, o(s) prazo(s) e condições de pagamento do preço e eventuais condições adicionais que se mostrem relevantes no contexto do negócio".A direção liderada por Rui Costa dá ainda uma "bicada" em Luís Filipe Vieira sobre a altura em que esta informação foi comunicada."Estando em preparação um ato eleitoral, agendado para o dia 9 de outubro, na sequência da demissão dos membros da Direção em funções, qualquer eventual comunicação para exercício de direito de preferência deveria, em atenção aos superiores interesses do Sport Lisboa e Benfica, ser comunicada de forma a poder ser analisada pela nova Direção, em tempo adequado após início das suas funções".