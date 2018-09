O PS vai apresentar hoje alterações ao diploma sobre o direito de preferência vetado pelo Presidente da República. Mas sem efeitos retroactivos. E sem garantia de apoio à esquerda.

Os socialistas garantem que as alterações que vão apresentar esta quinta-feira vão ao encontro das preocupações expressas por Marcelo Rebelo de Sousa no veto presidencial. Mas não garantiram o acordo com os parceiros à esquerda sobre a sua proposta.



"Até às 15 horas o PS vai apresentar propostas de alteração próprias", anunciou o deputado socialista João Torres quando ainda decorria a reunião do grupo parlamentar.



João Torres adiantou aos jornalistas que a proposta do PS não prevê que haja efeitos retroactivos, por considerar que isso poderia colocar questões de constitucionalidade.



O projecto desenhado pelo PS vai conter as "duas clarificações" pedidas por Marcelo no texto do veto.



Para isso, os socialistas vão deixar claro o texto da lei a "diferenciação do uso dos imóveis", explicitando que esta lei diz respeito a imóveis para "utilização residencial" e não comercial.



Além disso, os socialistas procuram dar resposta às preocupações do Presidente sobre os critérios de avaliação, clarificando, "em propriedade vertical, em que circunstâncias é que os inquilinos podem ter acesso ao direito de preferência".



Recorde-se que a esquerda considerou esta legislação urgente por causa do caso dos inquilinos da Fidelidade, que - como foi noticiado - começaram esta semana a receber as cartas dos novos senhorios, uma vez que o negócio de venda avançou entretanto sem que a Lei desse possibilidade aos arrendatários de exercer o direito de preferência por as casas onde vivem estar em propriedade vertical e terem sido vendidas em bloco.