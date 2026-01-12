Sábado – Pense por si

Cruzeiros no Porto de Lisboa atingem máximos de passageiros e geram 80ME em 2025

Estes valores traduzem um aumento de 10% no número de escalas e de 20% no número de passageiros face a 2024.

A atividade de cruzeiros no Porto de Lisboa gerou em 2025 um impacto económico direto superior a 80 milhões de euros, num ano em que o segmento de embarque e desembarque de passageiros registou máximos históricos.

Segundo um balanço da atividade divulgado esta segunda-feira pela Administração do Porto de Lisboa (APL), no segmento de 'turnaround' --- em que o navio inicia e/ou termina a viagem na cidade - foram contabilizados 206.226 passageiros, superando o anterior máximo de 204.004, registado em 2023.

O número de escalas ascendeu a 121, acima das 110 verificadas em 2024, enquanto os passageiros embarcados atingiram 105.900, ultrapassando o recorde de 102.680 observado em 2023.

De acordo com a APL, estes valores traduzem um aumento de 10% no número de escalas e de 20% no número de passageiros face a 2024, refletindo a procura de Lisboa como porto de origem e destino de cruzeiros.

"Estes resultados são particularmente importantes tendo em conta o impacto económico que a atividade representa para a região, com especial relevância para as operações que envolvem o início/fim do cruzeiro em Lisboa", sublinha no mesmo comunicado.

"Com 105.900 passageiros embarcados e 499.211 em trânsito, o impacto económico direto ultrapassou 80 milhões de euros, reforçando a importância estratégica desta atividade para a economia local e regional", acrescenta.

O ano de 2025 ficou ainda marcado pela primeira escala de 20 navios no Porto de Lisboa, incluindo quatro construídos em 2024, três dos quais realizaram na capital a sua viagem inaugural.

Em termos de mercados emissores, a Europa manteve a liderança, com 459.028 passageiros, destacando-se o Reino Unido, responsável por 40% do total.

"A América do Norte reforçou significativamente a sua posição, com os Estados Unidos a aumentarem a quota de mercado de 20% para 23% (crescimento de 6%) e o Canadá a registar um crescimento expressivo de 19%, atingindo 39.371 passageiros a visitar Lisboa", detalham.

No segmento de cruzeiros de 'turnaround', o mercado norte-americano concentrou 43% do total, impulsionado pelo aumento das escalas da Norwegian Cruise Line, que passaram de 11 para 20, elevando o número de passageiros dos Estados Unidos de 62.856 para 86.889.

O mercado canadiano cresceu 49% e ocupou a segunda posição, seguido do mercado português, com 19.508 passageiros.

Ao longo do ano, passaram pelo Porto de Lisboa 257.923 tripulantes, dos quais 3.488 embarcaram, 3.281 desembarcaram e 251.154 estiveram em trânsito, segundo a APL.

