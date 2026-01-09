Sábado – Pense por si

Credores do construtor burlão liquidam empresa. Gestor judicial acusa Romeu de insolvência culposa

Negócios 21:08
As 114 famílias burladas e demais credores de uma construtora de Palmela, detida por Romeu Joel, que vendia a mesma casa a várias pessoas, aprovaram por unanimidade a liquidação da empresa, que foi para insolvência com dívidas de 26,7 milhões de euros.

Ana Cardoso Pires, a maior credora da Diagramamotriz, tendo sido burlada em 819 mil euros, foi nomeada para presidir à comissão de credores da empresa, que conta, entre outros, com Fábio Leandro Abrantes, lesado em 674 mil euros.

