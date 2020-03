Covid-19: DIA Portugal distribui €250 a cada colaborador

A DIA Portugal vai distribuir cerca de 1,3 milhões de euros entre colaboradores e franqueados das lojas Minipreço, Clarel e Mais Perto, como reconhecimento pela dedicação e esforço durante a pandemia da covid 19, anunciou hoje o grupo.

Cada colaborador de lojas próprias, franchisadas, armazéns e equipas de apoio vai receber 250 euros, refere a DIA Portugal em comunicado, adiantando que tem um total de 3.668 colaboradores e 256 franchisados que empregam 1.649 pessoas, que trabalham numa rede de 641 lojas e três armazéns por todo o país.

O presidente executivo da DIA Portugal, Miguel Guinea, afirmou que "as últimas semanas têm sido bastante intensas para todos" e que a DIA reforçou o seu papel como "a principal insígnia de proximidade de todos os portugueses".

E prosseguiu: "Nada disto seria possível sem a extrema dedicação de todos vós".

Miguel Guinea referiu também que, "mais do que nunca", sabe que "a DIA tem uma equipa dedicada e que dá o melhor de si com uma clara missão: servir a população portuguesa em circunstâncias particularmente difíceis".

Trata-se de um "compromisso absoluto com a sociedade e com Portugal que merece ser reconhecido", enfatizou o gestor, indicando que só tem "palavras de agradecimento e admiração".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 112.200 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 292 mil infetados e quase 16 mil mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 8.165 mortos em 80.539 casos registados até quinta-feira.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 4.858, entre 64.059 casos de infeção confirmados até hoje, enquanto os Estados Unidos são desde quinta-feira o que tem maior número de infetados (mais de 85 mil).

Os países mais afetados a seguir a Itália, Espanha e China são o Irão, com 2.378 mortes reportadas (32.332 casos), a França, com 1.696 mortes (29.155 casos), e os Estados Unidos, com 1.178 mortes.

Em Portugal, registaram-se 76 mortes, mais 16 do que na véspera (+26,7%), e 4.268 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 724 novos casos em relação a quinta-feira (+20,4%).

Dos infetados, 354 estão internados, 71 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.