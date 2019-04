O prazo para a entrega do IRS iniciou-se na segunda-feira, dia 1 de abril, e termina em 30 de junho, sendo este o primeiro ano em que os contribuintes dispõem de três meses para cumprir esta obrigação declarativa.



No ano passado, o Portal das Finanças registou a entrada de mais de 5,7 milhões de declarações, número que supera o de agregados pelo facto de englobar também todas as declarações de substituição.



Os últimos dados estatísticos oficiais disponíveis referem-se a 2016 e indicam que, relativamente aos rendimentos obtidos nesse ano, foram cerca de 5,1 milhões os agregados que entregaram declaração.



O IRS automático abrange este ano 3,2 milhões de pessoas. No ano passado este automatismo estava disponível para três milhões de agregados, tendo sido usado por 2,1 milhões.

O número de declarações de IRS entregues nos três primeiros dias do prazo foi de 788.243, segundo indicou esta quarta-feira fonte oficial do Ministério das Finanças.Os dados correspondem às declarações entregues até às 19:30, sendo que, do valor total, "cerca de metade, 389.639 declarações, foram entregues através da funcionalidade IRS Automático", de acordo com a mesma fonte oficial.