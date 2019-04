Eduardo Paz Ferreira, que foi presidente do conselho fiscal da CGD entre 200­7 e 2010, está a ser ouvido na segunda comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da CGD, na Assembleia da República, em Lisboa.



O ex-responsável do banco público mencionou "não só a garantia em ações, que depois acabaram por ser vendidas a um preço baixíssimo, porque foi a forma de obter qualquer dinheiro", mas também "uma outra garantia, de uma parte da coleção de quadros", da qual está "muito longe de acreditar que ela seja executável".



O anterior detentor das pastas fiscais e de auditoria da Caixa considerou o processo de tentativa de recuperação de garantias a Joe Berardo "uma enorme confusão jurídica", que envolve "a Fundação Berardo" e "as ligações com o Estado".



"Se há coisa que [Joe Berardo] sabe fazer é escolher bons advogados", acrescentou Eduardo Paz Ferreira.



O também professor universitário afirmou ainda que ouviu dizer que "a atual administração da Caixa se propõe desencadear uma operação 'kamikaze' para conseguir ir ao 'core' [centro] do senhor Berardo".



"Desejo-lhes [à administração da CGD] muito boa sorte", comentou,



De acordo com o Diário de Notícias de 13 de julho de 2017, Joe Berardo deu como garantia dos empréstimos os títulos que tem da Associação Coleção Berardo, mas não é certo que as obras em exposição na Coleção Berardo, em Lisboa, sejam válidas como garantia, uma vez que não têm registo, e que a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea -- Coleção Berardo, envolve, além da Associação Coleção Berardo, o próprio empresário a título individual, o Centro Cultural de Belém e o Estado.



Na terça-feira, o revisor oficial de contas da CGD entre 2000 e 2015, Manuel de Oliveira Rego, referiu que o banco público fez esforços para recuperar garantias dos empréstimos a Joe Berardo para comprar ações do BCP.



"Foi feito um esforço, em termos de aval pessoal dele e da esposa, em termos de coleções...", explicou Manuel de Oliveira Rego, da Oliveira Rego & Associados, sobre as garantias dos empréstimos a Joe Berardo, durante uma audição na mesma comissão de inquérito. comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da CGD, no parlamento, em Lisboa.



Sem nomear diretamente o empresário, Oliveira Rego acrescentou que "houve realmente um esforço no sentido de colmatar essa queda, que foi abrupta", lembrando que as ações do BCP se transformaram "muito rapidamente de 16 euros para um euro".

