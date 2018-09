Os problemas nos comboios e nos caminhos de ferro marcaram a agenda política do Verão e obrigaram o ministro Pedro Marques a vir - a pedido do CDS - ao Parlamento para defender a política do Governo nesta área, sem deixar de aproveitar para lançar uma farpa aos centristas que já assumiram defender a concessão do transporte ferroviário."Connosco não há privatização da CP, não há privatização da EMF e não há privatização da EMEF e não há privatização das linhas lucrativas da CP", afirmou o ministro numa alusão à liberalização da ferrovia que entre em vigor a 1 de Janeiro de 2019.Tentando contrariar a ideia de que o Governo tem desinvestido na ferrovia, Pedro Marques atirou as culpas para o desinvestimento feito durante o anterior governo e lembrou o que tem sido feito pelo Executivo.O ministro recordou o facto de estarem a ser feitas "obras em todos os principais corredores ferroviários"."Há cerca de 20 anos que não se autorizava a compra de comboios para a CP", frisou Pedro Marques, assegurando que o Governo está a reforçar o quadro de pessoal da CP e da EMEF, autorizando a contratação de 112 funcionários da EMEF e integrando 40 precários na CP."Esta semana, alugámos material circulante à Renfe", acrescentou Marques que recordou o anúncio feito em Março da construção "do maior troço de linha feito nos últimos 100 anos", com a construção de uma linha entre Sines e a fronteira.A lista de anúncios ficou completa com a aquisição de 22 novos comboios para a CP autorizada hoje em Conselho de Ministros, num investimento no valor de 168 milhões de euros.Os anúncios feitos pelo ministro não o pouparam, contudo, a uma chuva de críticas da esquerda à direita, com o PSD e o CDS a recordar o memorando da troika assinado por Sócrates que previa a concessão de linhas urbanas e o BE, o PCP e o PEV a exigir o reforço do investimento na ferrovia.