Oposição critica "medidas tapa-buracos" na CP

Já o deputado centrista Hélder Amaral, presidente da comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, disse àque a comissão pretende saber "por que se está a alimentar a Renfe com base no aluguer e manutenção", ao invés da EMEF,

"Fiquei muito surpreendido com a noticia do Jornal de Negócios . Como é que a CP quer chegar às principais cidades espanholas se nem consegue prestar serviços em Portugal?", questiona o deputado do PSD. Em relação ao protocolo de cooperação entre a CP e a Renfe, onde a empresa portuguesa vai alugar a Espanha em 2019 quatro comboios a gasóleo e uma primeira unidade eléctrica, Virgílio Macedo considera a medida "um tapa-buracos": "É um remendo a curto-prazo. É por isso que a comissão quer saber qual é o plano estratégico da CP para o futuro."

Para o vice-presidente da comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, conhecer o plano estratégico é "fundamental" porque, na sua opinião, olhando para "noticias que vêm a públicos e os relatos dos utentes, a CP atingiu um ponto de completa ruptura". E também fala por experiência própria: "Ainda há pouco tempo andei de comboio, no alfa, e admito que senti medo. O comboio parecia que se ia a desfazer. Temos que nos preocupar com o estado da CP porque estamos a por-nos a jeito para um acidente. O limite já foi ultrapassado."



Para Abílio Carvalho, coordenador do Sindicato Nacional Ferroviária de Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), a "degradação do serviço" é consequência da "falta de vontade dos governos em investir" na ferrovia. "Por um lado, não se investe no próprio material circulante - especialmente desde a troika. As medidas de austeridade no sector, que teve efeitos nefastos, levou a um bloqueio na aquisição de materiais, peças e contratação de trabalhadores", salientou. "Governo após governo, ninguém quis resolver estes problemas", continuou.



Outro dos temas levantados durante esta comissão serão os atrasos e as supressões de comboios. O sindicalista diz que não é culpa dos trabalhadores mas sim dos " efeitos negativos com a falta de material" - e exige que "medidas concretas" nasçam da audição desta terça-feira. "Infelizmente, estamos a prever que desta audição apenas se faça um ponto de situação", lamenta.





Sindicatos atentos "à conversa da privatização"



A SFRCI diz que estará especialmente atenta a um tema que prometem "travar a todo o custo": a privatização. "Vamos estar atentos ao que poderá vir a ser colocado futuramente em relação a uma eventual privatização. Começaram-se a ouvir essas ideias e esperamos que da parte do Governo não se fomente essa vontade de alguns."



O deputado social-democrata Virgílio Macedo diz que "não põe a privatização como uma questão em cima da mesa". "É uma empresa pública que tem os seus problemas e está subfinanciada, com necessidade de ser ajustada", explica. Em Julho, também o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, disse que a privatização da CP - Comboios de Portugal é uma "fantasia".



"Chamo a isso uma fantasia. Essa ideia de tentar atribuir a este Governo qualquer ambição de privatizar a CP é apenas uma fantasia", sublinhou o governante em Julho, garantindo que o Governo "afastou em definitivo" a entrega a privados da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário - EMEF e da linha de Cascais.