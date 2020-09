Foram precisos cerca de dez emails para convencer o cliente a não alterar as contas da empresa. A bastonária da Ordem dos Contabilistas, Paula Franco, não escapou às pressões de dois empresários que queriam ter acesso às linhas de apoio Covid - mas que não reuniam condições para beneficiar dos mais de 7 mil milhões de euros de financiamento garantidos pelo Estado. E apesar de a pressão lhe ter chegado por parte dos clientes, vinha originalmente dos bancos, garante.

As linhas de crédito com garantia estatal criadas para a crise da Covid-19 são um dos capítulos mais atuais na relação complicada entre os contribuintes e o sistema bancário. São vitais para sustentar a economia real e evitar problemas na banca, mas expõem o Estado à tentação da banca de diluir ao máximo as perdas com a garantia estatal. Esta é uma frente de risco que se soma ao um rol extenso de problemas na gestão bancária ao longo dos últimos anos, com impacto para os contribuintes, os clientes e a sociedade em geral. Na edição desta semana, a SÁBADO passa em revista os principais: das causas (a má gestão do risco e a proximidade excessiva com a política e os devedores) às consequências (dos 21 mil milhões de euros dos contribuintes aplicados na banca, à subida vertiginosa das comissões bancárias).