Novo Banco: Auditoria à reestruturação de dívida de Luís Filipe Vieira está em curso

A Promovalor, o grupo económico ligado a Luís Filipe Vieira, provocou perdas de vários milhões ao Novo Banco. De acordo com António Ramalho, CEO da instituição financeira, o Fundo de Resolução pediu uma auditoria a este caso específico. Uma análise que ainda está a decorrer.O gestor respondia a questões colocadas pela deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua sobre os principais devedores do banco, nomeadamente a empresa do presidente do Benficauma audição agendada para esta terça-feira sobre as vendas de ativos do Novo Banco e a auditoria da Deloitte aos atos de gestão do banco e do bes.

"A sra deputada resolveu falar de clientes concretos. Eu não considero que tenha condições para falar aqui", começou por dizer António Ramalho. Ainda assim, o gestor disse que "não houve, em algum caso, aumento de exposição" ao grupo referido por Mortágua. Ou seja, o grupo económico de Luís Filipe Vieira.



O CEO do Novo Banco disse ainda aos deputados que o Fundo de Resolução pediu uma auditoria específica sobre esse caso, que está em curso.



Foi na semana passada que o Correio da Manhã avançou que, entre agosto de 2014 e dezembro de 2018, o Novo Banco teve perdas de 225,1 milhões de euros com o grupo económico de Luís Filipe Vieira, atual presidente do Benfica, que é um dos maiores devedores do antigo BES.



Segundo a auditoria feita pela Deloitte, citada pelo jornal, a dívida total da Promovalor à instituição liderada por António Ramalho ascendia a 760,3 milhões de euros.



Os prejuízos causados pelo grupo de Vieira resultam sobretudo de imparidades e desvalorização de dívida que fora convertida em VMOC, no âmbito da reestruturação feita em 2011; e desvalorização de ativos imobiliários que tinham sido financiados pelo BES, como vários terrenos, um hotel no Brasil ou um edifício de escritórios em Moçambique.