Com as sanções energéticas à Rússia, como fica o meio ambiente?

No que aos conflitos diz respeito, a Rússia sempre teve uma carta na manga contra as objeções do Ocidente: é o terceiro maior produtor do mundo de petróleo e gás natural, o que, na União Europeia, representa 25 a 30% (no caso do petróleo) e 40% (no caso do gás) do consumo interno. Depois desta semana, no entanto, é possível que isso venha a mudar.