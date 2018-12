O imobiliário vai continuar a crescer. Há novas empresas a pagar juros por empréstimos de pessoas individuais.

Começar a juntar 400 mil euros para quando chegar à reforma. Passar a pagar menos 200 euros pelo seu crédito à habitação. Podem parecer objectivos difíceis de alcançar – mas não são impossíveis. Através das decisões certas poderá conseguir melhorar significativamente as suas finanças. E com a chegada de 2019, há algumas boas notícias que o poderão ajudar a pensar na possibilidade de rentabilizar o seu dinheiro disponível. Não acredita?



Se for um dos 70 mil funcionários públicos abrangidos pelo salário mínimo, em Janeiro terá um aumento que chegará a 55 euros mensais. Se for um trabalhador do privado, esse valor será de 20 euros.



No caso de ter filhos entre os 4 e os 6 anos, vai passar a receber abono de família devido ao alargamento do quarto escalão, o que corresponde a uma prestação mensal de 38,31 euros. A abater à lista das despesas com a educação está o preço dos manuais escolares, que passam a ser gratuitos até ao 12º ano, e também as propinas, cujo valor máximo cai 200 euros fixando-se nos 856 euros (ambos os casos quando se trata do ensino público).



