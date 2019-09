O valor da coima aplicada a 14 bancos por concertação de informação é inferior ao limite de 10% previsto na lei, o qual, segundo o Banco de Portugal, se fosse aplicado poria em causa a estabilidade financeira de alguns bancos.A Autoridade da Concorrência (AdC) anunciou esta segunda-feira a sua decisão em condenar 14 bancos ao pagamento de uma coima de 225 milhões de euros pela prática concertada de troca de informação sensível referente à oferta de produtos de crédito na banca de retalho, designadamente crédito habitação, crédito ao consumo e crédito a empresas".No parecer enviado em agosto pelo Banco de Portugal à AdC sobre este processo, o regulador do setor financeiro avisou que, caso fossem determinadas pela AdC coimas que correspondessem ao montante máximo previsto na Lei da Concorrência -- 10% do volume de negócios total -, "tal poderia afetar, efetivamente, e de forma material, a estabilidade financeira e a resiliência de um número significativo de instituições num cenário de recuperação do sistema bancário português".Num documento de "Perguntas & Respostas" sobre esta caso, a Concorrência precisa que "as coimas concretamente aplicadas representaram uma parcela reduzida dos volumes de negócios totais dos bancos visados".A AdC adianta ainda que o montante foi calculado com base na Lei da Concorrência e nas Linhas de Orientação da Autoridade, tendo em conta o volume de negócios dos segmentos de crédito afetados e o período durante o qual cada um dos bancos visados praticou a infração.O valor das coimas que vai ser pago individualnente por cada banco oscila entre os 80 milhões de euros e os zero euros (porque uma das instituições beneficiu do pedido de clemência por ter sido a primeira a denunciar o caso e a apresnetar provas da prática), não sendo adiantada informação sobre o valor individual que cada um dos bancos visados terá a pagar.O BCP vai impugnar judicialmente a coima de 60 milhões de euros imposta pela Autoridade da Concorrência (AdC) pela prática concertada de informação sensível no crédito à habitação, sublinhando que as acusações não estão adequadamente fundamentadas, foi hoje anunciado."A Comissão Executiva do BCP, perante a decisão que lhe foi notificada e tendo presente o conhecimento que tem deste processo, que acompanhou de forma próxima, decidiu que vai avançar com a respetiva impugnação judicial junto dos tribunais competentes", lê-se na informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A instituição financeira sublinhou que ao longo deste processo, instaurado pela AdC em 2012, teve a oportunidade de prestar "todos os esclarecimentos solicitados" e de expor os motivos pelos quais defende que as acusações que lhe foram dirigidas "não se encontravam adequadamente sustentadas e fundamentadas".De acordo com o banco, da decisão desta autoridade não resulta que as práticas de partilha de informação "imputadas ao BCP tenham tido qualquer efeito negativo para os consumidores".O BCP acrescentou ainda que no período abrangido pela decisão está incluído o que corresponde à pré-crise financeira de 2008, no qual se verificaram práticas comerciais "muito competitivas entre instituições", tendo em vista reforçar as quotas de mercado."Após 2008 o preçário do BCP refletiu o aumento generalizado dos 'spreads' [margem de lucro do banco] de crédito em consequência da crise económico-financeira e as condições de financiamento do país", explicou o banco.Por outro lado, destacou o BCP, as informações trocadas pelos departamentos de marketing "correspondiam aos 'spreads standard' que são divulgados através do preçário geral e não aos preços que acabavam por ser praticados nas negociações individuais com os clientes".O BCP garantiu também que tem o compromisso de cumprir "com rigor" as regras de concorrência, "com as quais se sente identificado e comprometido, não se permitindo adotar qualquer comportamento com o objetivo de falsear a concorrência ou de prejudicar os consumidores, ou mesmo de contestar decisões das autoridades que considere equilibradas, o que não é manifestamente o caso".Os bancos condenados são "o BBVA, o BIC (por factos praticados pelo então BPN), o BPI, o BCP, o BES, o Banif, o Barclays, a CGD, a Caixa de Crédito Agrícola, o Montepio, o Santander (por factos por si praticados e por factos praticados pelo Banco Popular), o Deutsche Bank e a UCI", segundo refere o comunicado da AdC.