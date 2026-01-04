CMTV bate concorrência no dia do ataque de Trump à Venezuela

Sábado – Pense por si

Mais de 142 mil pessoas acompanharam em permanência a cada minuto do dia.

A CMTV foi a estação de informação nacional escolhida pelos portugueses para acompanharem a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, captura de Nicolas Maduro, e todos os desenvolvimentos ao longo de todo o dia. A CMTV registou um share médio diário de 5,3 %, superiorizando-se à CNN com 3,8 % e à Sic Notícias, com 3,6 %.

Mais de 142 mil pessoas acompanharam em permanência a cada minuto do dia.

A CMTV foi a estação de informação nacional preferida pelos portugueses. A estação do Correio da Manhã está no canal 8 de todas as plataformas do cabo mas ainda não é emitida na TDT.

Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK

