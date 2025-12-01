Sábado – Pense por si

CMTV ganha novembro com mais audiência que concorrência toda junta

Televisão do Correio da Manhã ganha há 44 meses consecutivos.

A CMTV (do mesmo grupo da SÁBADO) liderou o consumo de televisão por cabo todos os dias de novembro.

A televisão do Correio da Manhã ganha há 44 meses consecutivos e está a caminho de uma série de mil dias sempre à frente da concorrência, sem qualquer interrupção.

Em novembro, a CMTV alcançou 6% de share médio mensal, com perto de 135 mil espectadores a cada minuto do dia.

Com este share, a CMTV consegue chegar a um auditório superior ao dos seus concorrentes todos juntos.

A CNNPortugal alcança 2,3%, e a SIC 2,2% de share cada um. A RTP Notícias ficou-se pelos 0,9%, baixando em relação ao mÊs anterior.

No conjunto, fazem 5,4% de share, muito longe dos 6% da CMTV.

Com a vitória de ontem, com 6,8% de share, a CMTV completou uma série de 890 dias seguidos sempre a liderar o segmento de televisão por cabo nacional.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

Investigação
