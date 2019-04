Dos cerca de três milhões de espectadores que foram este ano ao cinema no circuito comercial, 167.904 viram filmes portugueses e 2,3 milhões assistiram a cinema de produção norte-americana.



No primeiro trimestre, o mercado da distribuição cinematográfica em Portugal continuou a ser dominado pela NOS Lusomundo Audiovisuais quer em termos de espectadores (dois milhões) quer em termos de receita bruta de bilheteira (11,1 milhões de euros).



No entanto, há a registar a mais do que duplicação -- um aumento na ordem dos 160% -, tanto de receitas como de espectadores, por parte da distribuidora Pris Audiovisuais.



Segundo o ICA, esta empresa quase triplicou o número de espectadores, passando de 84.983 no primeiro trimestre de 2018 para 224.573 espectadores neste trimestre. Na receita bruta de bilheteira, o valor subiu de 449 mil euros para 1,2 milhões de euros.



Este aumento deveu-se à estreia de filmes como "Green Book - Um guia para a vida", de Peter Farrelly (que venceu o Óscar de melhor filme), "Bucha & Estica", de John S. Baird, e "Roma", de Alfonso Cuarón, embora sobre esta produção da Netflix não haja ainda estatísticas oficiais de espectadores e receitas por causa de um acordo de confidencialidade da Pris Audiovisuais.



O filme mais visto este ano em sala foi "Capitão Marvel", de Ryan Fleck e Anna Boden, com 233 mil espectadores.



Quanto ao cinema português, o filme mais visto este ano, com cerca de 60 mil espectadores, foi "Snu", de Patrícia Sequeira, a partir da história do relacionamento entre a editora Snu Abecassis e o antigo primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro, na década de 1970.



Entre janeiro e março deste ano, houve 157.139 sessões de cinema em todo o país, com uma média de 19 espectadores por sessão.

