Sábado – Pense por si

Dinheiro

Certificados vão "brevemente" passar a estar no registo de bens dos herdeiros

Jornal de Negócios 11:05
As mais lidas

Protocolo entre a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) está a ser finalizado.

Os certificados de aforro vão entrar diretamente no modelo da relação de bens que os herdeiros podem pedir às Finanças. Este será o resultado do protocolo entre a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) que a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP – está a finalizar. Em entrevista ao Negócios, o presidente Pedro Cabeços explica que este será um passo importante para diminuir o montante que o Tribunal de Contas (TdC) avisa estar em risco de prescrição.   

Pedro Cabeços, presidente do IGCP
Pedro Cabeços, presidente do IGCP João Cortesão

Leia a entrevista completa no

Tópicos Economia negócios e finanças Crime lei e justiça Autoridade Tributária e Aduaneira
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Aproveitar os feriados

Do Minho ao Algarve, 22 sugestões para gozar os fins-de-semana prolongados de dezembro. E ainda: médicos prescrevem atividades como dança ou jardinagem; de onde vem o dinheiro para as Presidenciais?

Menu shortcuts

Certificados vão "brevemente" passar a estar no registo de bens dos herdeiros