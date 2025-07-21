Centeno não vai ser reconduzido como governador do Banco de Portugal

Apesar das declarações feitas pelo primeiro-ministro, elogiando o perfil de Mário Centeno, o governador do Banco de Portugal não fará um segundo mandato.

O atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, cujo mandato terminou oficialmente no passado dia 20 de julho, não vai ser reconduzido no cargo. A informação éavançada pelo canal de televisão NOW, citando fonte governamental, que adianta que apesar das declarações feitas este domingo pelo primeiro-ministro, na Madeira, elogiando o perfil de Centeno, o governador do BdP não fará um segundo mandato de cinco anos à frente da supervisão bancária.

Este domingo, na festa do Chão da Lagoa, Luís Montenegro deixou no ar a ideia de que até poderia reconduzir Centeno. "O que posso dizer é que este governo, como todos os anteriores, tomará a sua decisão", começou por dizer o Chefe do Executivo.

Quando questionado sobre o perfil do próximo governador, Montenegro respondeu que "Mário Centeno reúne todos os requisitos para ser governador, isso não está em causa", mas referiu também, logo de seguida, que "a opção que o governo tomará é uma opção legitima de qualquer governo".

Também em entrevista à Antena 1, ao programa Política com Assinatura, o primeiro-ministro assumiu já ter feito a escolha, sem identificar nenhum nome. "Já sei qual é a decisão, mas não vou antecipá-la", referiu.

Também o presidente do Chega, André Ventura, considerou esta segunda-feira que uma eventual recondução de Mário Centeno como Governador do Banco de Portugal é "um erro" e pediu ao primeiro-ministro uma nomeação "independente" e "acima dos partidos".

"O Chega não tem nenhum interesse em nomear lugares aqui. O Chega quer é que seja nomeado alguém independente, com qualidade e acima dos partidos", apelou André Ventura, à margem de uma iniciativa na freguesia de Benfica, em Lisboa, com a participação do candidato do partido à autarquia da capital, Bruno Mascarenhas.