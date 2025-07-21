Centeno não vai ser reconduzido como governador do Banco de Portugal

Apesar das declarações feitas pelo primeiro-ministro, elogiando o perfil de Mário Centeno, o governador do Banco de Portugal não fará um segundo mandato.
O atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, cujo mandato terminou oficialmente no passado dia 20 de julho, não vai ser reconduzido no cargo. A informação éavançada pelo canal de televisão NOW, citando fonte governamental, que adianta que apesar das declarações feitas este domingo pelo primeiro-ministro, na Madeira, elogiando o perfil de Centeno, o governador do BdP não fará um segundo mandato de cinco anos à frente da supervisão bancária.
Este domingo, na festa do Chão da Lagoa, Luís Montenegro deixou no ar a ideia de que até poderia reconduzir Centeno. "O que posso dizer é que este governo, como todos os anteriores, tomará a sua decisão", começou por dizer o Chefe do Executivo.
'Existem muitos anticorpos por parte do PSD relativamente a Mário Centeno', diz Bruno Faria Lopes
"O Chega não tem nenhum interesse em nomear lugares aqui. O Chega quer é que seja nomeado alguém independente, com qualidade e acima dos partidos", apelou André Ventura, à margem de uma iniciativa na freguesia de Benfica, em Lisboa, com a participação do candidato do partido à autarquia da capital, Bruno Mascarenhas.
