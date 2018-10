Países como a Suíça (250 euros), a Noruega (198 euros) e a Suécia (184 euros) possuem os valores de poupança mais elevados.

Os portugueses só conseguem poupar, em média, 80 euros por mês, um dos valores mais baixos entre os países da União Europeia, segundo o 'European Payment Consumer Report' da Intrum, esta terça-feira divulgado.



O relatório revelou "que os portugueses conseguem poupar em média 80 euros por mês, valor este bastante baixo em relação à média europeia que é de 385 euros", disse, em comunicado a Intrum.



Países como a Suíça (250 euros), a Noruega (198 euros) e a Suécia (184 euros) possuem os valores de poupança mais elevados.



Abaixo da média de Portugal estão a Polónia (69 euros), a Lituânia (67 euros), a Letónia (44 euros), a Hungria (40 euros), a Roménia (40 euros) e a Grécia (31 euros).



No entanto, mais de metade (57%) dos portugueses inquiridos acreditam que a sua situação económica vai melhorar, enquanto a média europeia se fixa nos 64%.



Por sua vez, o estudo revelou que 58% dos portugueses conseguem poupar dinheiro mensalmente, um valor praticamente igual ao da média europeia que ronda os 57%.



Entre os principais motivos que levam os portugueses a poupar contam-se pagar despesas inesperadas (76%), viajar (42%), juntar mais dinheiro para uma eventual perda de emprego ou de outro rendimento (31%) ou para a reforma (26%).



De acordo com o 'European Payment Consumer Report', 66% dos portugueses têm uma conta poupança, valor superior à média europeia que é de 56%.



"Mais de metade dos portugueses possui uma conta poupança e isso demonstra o quão importante é a gestão do nosso dinheiro. Poupar é a melhor forma de nos prevenirmos de situações menos boas que possam ocorrer", disse, em comunicado, o diretor-geral da Intrum Portugal, Luís Salvaterra.



Para a realização do estudo, elaborado no âmbito do dia mundial da poupança que se realiza em 31 de outubro, foram entrevistados 24.401 consumidores europeus, 1.009 dos quais em Portugal.