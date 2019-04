"O executivo municipal de Monção está atento e vigilante a todos os passos nesta matéria", avisou o autarca social-democrata, citado numa nota divulgada hoje.



No documento, António Barbosa sublinhou que "a identidade ambiental do território é um bem inestimável que tudo fará para o proteger".



"Os interesses da população monçanense estarão sempre em primeiro lugar, em detrimento de qualquer interesse económico", assegurou.



António Barbosa garantiu que "o executivo municipal está em permanente contacto com as câmaras vizinhas de Melgaço e Arcos de Valdevez, no sentido de preparar uma reclamação fundamentada à Direção-Geral de Energia e Geologia dentro do prazo estabelecido no aviso publicado no Diário da República".



Na quarta-feira, o presidente da Câmara de Melgaço, Manoel Batista, informou que será apresentada, até 03 de maio, uma reclamação, sustentada por um parecer técnico já em elaboração, junto da Direção-Geral de Energia e Geologia para contestar o requerimento apresentado pela empresa australiana.



O autarca "tranquilizou" a população, assegurando que "o tema está a ser objeto de análise técnica e adiantou que "todas as diligências a desenvolver sobre este assunto serão sempre em articulação com os municípios de Arcos de Valdevez, Melgaço e Monção".



Manoel Batista garantiu que não permitirá que "um bem único como a paisagem do território seja colocado em causa".



A procura mundial pelo lítio, usado na produção de baterias para automóveis e placas utilizadas no fabrico de eletrodomésticos, está a aumentar e Portugal é reconhecido como um dos países com reservas suficientes para uma exploração comercial economicamente viável.

