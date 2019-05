"O que é interessante aqui é perceber que a SIBS não está pensada para ser um concorrente dos bancos, está pensada para ajudar os clientes e os bancos, não para concorrência", reforçou.



O presidente executivo do banco detido pelo espanhol CaixaBank assumiu que o BPI teve "um problema de comunicação" sobre o assunto, e que "com o tempo as pessoas vão perceber que não é um assunto difícil", explicando que "as transferências MB Way de um cliente do BPI feitas através da aplicação do banco BPI são grátis".



"A aplicação do BPI já tem o MB Way" incorporado, e "isso continua a ser grátis", acrescentou.



Pablo Forero disse ainda que o BPI não espera ganhar "praticamente nada" com a cobrança de transferências na aplicação MB Way, uma vez que os clientes do banco vão poder fazê-las gratuitamente na aplicação do banco.



"Só por erro é que alguém as fará por MB Way", assinalou, explicando que a decisão do banco tem como objetivo "reforçar" a aplicação do BPI.



Mais tarde, o administrador do BPI José Pena do Amaral disse ainda que "os bancos contribuíram para o desenvolvimento da plataforma [MB Way] da SIBS", que "ao estimularem os pagamentos por MB Way nas suas aplicações estão a gerar tráfego na própria plataforma MB Way", e que "o custo da transferência bancária é assegurado pelos bancos", o que desmente a ideia de "concorrência desleal".



O lucro consolidado do BPI no primeiro trimestre foi de 49,2 milhões de euros, uma quebra de 60% relativamente ao período homólogo do ano passado, segundo os resultados hoje comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



O banco liderado por Pablo Forero explica que para este resultado contribuiu o lucro líquido da atividade registada em Portugal, que atingiu os 45,5 milhões de euros (92,5% do resultado consolidado).



Explica ainda que o resultado consolidado se deve, em grande medida, ao impacto positivo de dois factos não recorrentes ocorridos no primeiro trimestre do ano passado: venda da participação na Viacer e reversões de imparidades de 11 milhões de euros.

