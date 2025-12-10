Sábado – Pense por si

BCE sinaliza revisão em alta do crescimento do PIB da Zona Euro

Depois de em junho ter apontado para um crescimento de 0,9% para 2025 e em setembro ter revisto a projeção em alta, para 1,2%, a líder do BCE sinaliza nova revisão de crescimento.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quarta-feira ser provável que a entidade monetária melhore as perspetivas de crescimento da economia da Zona Euro durante a reunião da próxima semana.

Enquanto comentava as perspetivas positivas da economia que o BCE tinha destacado em setembro, Christine Lagarde disse que "a minha suspeita é que podemos fazê-lo novamente em dezembro", numa conferência organizada pelo .

Uma economia mais resiliente, mesmo considerando a guerra tarifária imposta pelos EUA, ajuda a reforçar as perspetivas positivas da presidente do banco central.

Em setembro, o .

Na sua participação no evento do jornal britânico, a responsável do BCE voltou a sublinhar a ideia de que a política monetária "está num lugar bom", . A , aquela que é a meta definida pelo BCE para a subida dos preços.

As declarações surgem numa altura em que os investidores e os mercados começam a apontar para uma subida nas taxas de juro do BCE em dezembro de 2026, uma ideia que . "Tanto os mercados, como os participantes nos inquéritos esperam que a próxima mexida nas taxas seja um aumento, embora não num futuro próximo", disse o membro da comissão executiva do Banco Central Europeu (BCE), acrescentando que se sente "bastante confortável com essas expectativas".

