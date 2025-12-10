BCE sinaliza revisão em alta do crescimento do PIB da Zona Euro

Depois de em junho ter apontado para um crescimento de 0,9% para 2025 e em setembro ter revisto a projeção em alta, para 1,2%, a líder do BCE sinaliza nova revisão de crescimento.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quarta-feira ser provável que a entidade monetária melhore as perspetivas de crescimento da economia da Zona Euro durante a reunião da próxima semana.

Enquanto comentava as perspetivas positivas da economia que o BCE tinha destacado em setembro, Christine Lagarde disse que "a minha suspeita é que podemos fazê-lo novamente em dezembro", numa conferência organizada pelo Financial Times.

Uma economia mais resiliente, mesmo considerando a guerra tarifária imposta pelos EUA, ajuda a reforçar as perspetivas positivas da presidente do banco central.

Em setembro, o BCE melhorou as perspetivas de crescimento da economia da Zona Euro de 0,9% para 1,2%.

Na sua participação no evento do jornal britânico, a responsável do BCE voltou a sublinhar a ideia de que a política monetária "está num lugar bom", ideia que já tinha defendido em setembro. A inflação na Zona Euro segue estável, em torno dos 2%, aquela que é a meta definida pelo BCE para a subida dos preços.

As declarações surgem numa altura em que os investidores e os mercados começam a apontar para uma subida nas taxas de juro do BCE em dezembro de 2026, uma ideia que acabou por ser reforçada esta semana, por Isabel Schnabel. "Tanto os mercados, como os participantes nos inquéritos esperam que a próxima mexida nas taxas seja um aumento, embora não num futuro próximo", disse o membro da comissão executiva do Banco Central Europeu (BCE), acrescentando que se sente "bastante confortável com essas expectativas".