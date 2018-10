Banco de Portugal revelou que instituições suscitam maiores queixas. Um banco nacional destacou-se pela negativa.

O Banco de Portugal divulgou quais foram os bancos alvo de um maior número de reclamações no primeiro semestre de 2018. De acordo com o regulador, as reclamações recebidas caíram 1,3% quando comparadas com a média mensal de 2017. Em cada um dos primeiros seis meses de 2018, foram recebidas 1.258 reclamações.



Os dados da Sinopse de Actividades de Supervisão Comportamental revelam que tanto no que toca às contas de depósito como ao crédito da habitação, o banco CTT é o que lidera nas reclamações por mil contas e contratos.



As contas de depósito foram o que motivou o maior número de reclamações: os clientes queixaram-se mais da cobrança de comissões ou encargos e de penhoras ou insolvências. Seguem-se o crédito aos consumidores e o crédito hipotecário. Por cada 100 mil contas de depósito à ordem, o CTT recebeu 43 queixas – sendo que a média do sistema é de 13. Quanto às contas de depósito, estes são os bancos que somaram mais reclamações:



O Banco de Portugal também destaca o Banco CTT pela negativa pelas reclamações recebidas sobre o crédito à habitação: as cláusulas contratuais e as comissões são as matérias que mais suscitam queixas. Por cada 100 mil contratos de crédito, recebeu 407 reclamações – e a média do sistema situou-se nas 48 queixas. Veja a lista:



Finalmente, quanto ao crédito ao consumidor, a Caixa Leasing e Factoring lidera nas reclamações. Foram recebidas 123 reclamações por cada 100 mil contratos de crédito. A média situou-se nas 16 queixas por cada 100 mil. Os clientes queixam-se mais das responsabilidades de crédito e da cobrança de valores em dívida.



Em cerca de 58% das reclamações apresentadas, o Banco de Portugal não encontrou indícios de infracção. Em média, as reclamações demoram um mês a serem encerradas.