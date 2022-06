Baixas médicas aumentam 82% nos primeiros cinco meses de 2022

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O número de baixas atribuídas nos primeiros cinco meses do ano aumentou 82% face ao período homólogo de 2021. Porém, tal pode justificar-se com a situação pandémica.





De acordo com o jornal Público , registaram-se dois milhões de prestações de doença nos primeiros cinco meses do ano, segundo os dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.Contudo, os dados incluem o subsídio de doença, o subsídio de doença profissional, o subsídio de tuberculose, a concessão provisória de subsídio de doença, as baixas por contágio mas também o subsídio por isolamento profiláctico (próprio) pelo coronavírus SARS-CoV-2, o que pode levar ao aumento.