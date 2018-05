O valor médio da avaliação das casas pelos bancos subiu quatro euros, para 1.171 euros por metro quadrado, em Abril face a Março, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE). É o 13.º mês consecutivo em que se verifica uma subida.

Segundo o INE, este valor -- obtido no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação - representa um aumento de 0,3% relativamente ao mês precedente e de 5,5% face ao mesmo mês do ano anterior.



Em Abril face ao mês anterior, o valor médio de avaliação dos apartamentos aumentou seis euros, para 1.224 euros/metro quadrado (m2), enquanto nas moradias houve uma descida de três euros, para 1.074 euros/m2.



A nível regional, as maiores subidas para o conjunto da habitação registaram-se nos Açores (2,0%) e na Madeira (1,9%), tendo as únicas descidas acontecido no Centro (-0,4%) e no Norte (-0,3%).





Face a Abril de 2017, o valor médio das avaliações aumentou 61 euros em Abril, com o valor de apartamentos e de moradias a subir 5,4% e 4,9%, respectivamente.A maior taxa de variação homóloga para o conjunto das avaliações verificou-se nos Açores (7,9%) e a menor no Alentejo (2,6%).Nos apartamentos, o valor mais elevado foi observado no Algarve (1.478 euros/m2) e o mais baixo no Alentejo (965 euros/m2).Comparativamente com Março, a Madeira apresentou a maior subida (2,7%) e o Centro e os Açores registaram quebras (-0,2%), enquanto em termos homólogos os Açores apresentaram o crescimento mais expressivo (14,1%) e o Alentejo registou a taxa de variação mais reduzida (2,9%).Segundo o INE, o valor médio da avaliação para apartamentos T2 situou-se em 1.243 euros/m2, mais 16 euros que no mês anterior, sendo que para os apartamentos T3 - outra das tipologias mais avaliadas - observou-se uma descida de dois euros, tendo-se o valor médio fixado nos 1.151 euros/m2.Nas moradias, os valores mais elevados da média da avaliação bancária aconteceram na Área Metropolitana de Lisboa (1.452 euros/m2) e no Algarve (1.426 euros/m2) e o mais baixo no Centro (928 euros/m2).Face a Março, os Açores e a Madeira foram as únicas com taxas de variação positivas (2,8% e 1,2%, respectivamente), enquanto em termos homólogos o maior aumento no valor das avaliações de moradias observou-se na Área Metropolitana de Lisboa (7,7%) e a única variação negativa ocorreu na região do Algarve (-2,5%).Quando comparado com o mês anterior, o valor da tipologia T3 manteve-se em 1.053 euros/m2 e a moradia tipo T4 desceu 13 euros, para 1.105 euros/m2.Numa análise por regiões NUTS III, em Abril o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa e a Madeira apresentaram valores de avaliação superiores à média nacional (25%, 22% e 10% acima, respectivamente).Já a região do Alto Alentejo foi a que apresentou o valor mais baixo em relação à média nacional (-31%).