Lisboa quer gerir barcos, metro e comboio suburbano

Depois do transporte público rodoviário, a Área Metropolitana de Lisboa (AML) quer ser a autoridade de transportes de todos os meios, assumindo a gestão também da Transtejo, do metro da capital e da ferrovia suburbana. Fernando Medina, presidente do conselho metropolitano da AML, assumiu esta próxima prioridade na apresentação do concurso internacional para a aquisição do serviço público de transporte rodoviário de passageiros na área metropolitana da capital. Para o também autarca de Lisboa, a assunção de responsabilidades de gestão sobre outros meios de transporte é um objetivo para os próximos quatro anos que será feita de forma progressiva, disse ao Negócios. Primeiro os barcos, seguindo-se o metro e depois os comboios suburbanos.





