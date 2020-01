As modas rapam os negócios?

Se há 10 anos chegar ao escritório com a barba comprida era sinal de desleixo, agora tornou-se moda. É só olhar para celebridades como Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio. E se isto é uma boa notícia para os homens, que podem deixar de fazer a barba tão frequentemente, não é assim tão boa para as marcas de lâminas de barbear, que estão a ver o seu mercado a desaparecer. E isso já se faz notar nos resultados das empresas.No fim de julho, a P&G, dona da Gillette, anunciou que a marca tinha perdido cerca de 4 milhões de euros entre 2018 e 2019 devido a uma queda nas vendas de lâminas. "A redução da frequência com a qual as pessoas se barbeiam fez encolher o mercado das lâminas de barbear", apontou Jon Moeller, diretor financeiro da P&G, na apresentação de resultados da empresa. Por cá, aapurou que o negócio da Gillette não está a sofrer, mas venderam-se menos 7% de lâminas de barbear no último ano, segundo a Nielsen.Ainda assim, a barba não é a única moda que está a cortar o negócio das grandes empresas. Os produtos lácteos estão a sofrer com a entrada em cena das bebidas alternativas, os cereais de pequeno-almoço tradicionais deixaram de ser a primeira escolha dos millennials e as empresas de telecomunicações têm de incluir os serviços de streaming nos seus pacotes para continuarem a atrair clientes.E se as modas e o ambiente mais informal que se vive nas empresas contribui para a diminuição do número médio de vezes em que os homens se barbeiam por mês (segundo a Gillette, nos últimos 10 anos, este valor caiu de 3,7 vezes para 3,2), há também um fator que os consumidores passaram a ter mais em conta, principalmente os jovens: o conforto. "Atualmente, a barba de trabalho já é mais aceite. Aliás, o perfil do executivo de fato e gravata mudou, hoje já vemos executivos de barba, de sapatilhas", aponta àAna Paula Cruz, professora de Marketing no Instituto Português de Administração de Marketing, que sublinha ainda que estamos numa era vertiginosa em que o que é moda hoje deixa de o ser amanhã. "No entanto, os consumidores mais jovens tendem a escolher a opção mais confortável. E para os homens, o mais confortável é mesmo não fazer a barba."Outro exemplo de escolhas por conforto são os amaciadores de roupa. A P&G veio a público afirmar que as vendas tinham caído porque os millennials "não sabem para que serve o produto ou pensam que é para uma lavagem em específico que não fazem". Entre 2005 e 2017, as vendas do Downy, marca de amaciadores, caíram 26%.Já os guardanapos de papel estão a ser trocados por uma opção mais prática: papel de cozinha. Um inquérito da agência de marketing norte-americana chamada Mintel mostrou que, quando vão às compras, 56% dos consumidores compram guardanapos de papel, enquanto 86% optam por papel de cozinha. Isto significa que 30% dos norte-americanos preferem utilizar a alternativa mais prática e absorvente.Na hora de tomar o pequeno-almoço, e segundo dados da mesma empresa, 40% dos consumidores com menos de 30 anos diz que comer cereais é muito trabalhoso. Além disso, 50% dos americanos não toma frequentemente o pequeno-almoço, enquanto 12% ignora esta refeição. No último ano, em Portugal, também se compraram menos cereais de pequeno-almoço. Segundo a Nielsen, o mercado diminuiu 1%.A impulsionar muitas das correntes modas de consumo estão as preocupações com a saúde, com os animais e com o ambiente, e isso vai para além da segmentação de idade, como afirma Ana Paula Cruz. "Há uma tendência de maior preocupação ambiental, de maior conforto dos animais e que se tem visto com a mudança das formas de produção das marcas. E no setor alimentar é um trabalho de cognição e de perceção por parte das marcas sobre aquilo que é bom e o que é mau, não só através da publicidade, mas também do desenvolvimento de estudos", continua a professora de Marketing.É o caso das bebidas vegetais, que se têm vindo a assumir como uma alternativa aos derivados do leite, vistos atualmente como prejudiciais à saúde, e que já estão a pressionar a indústria do leite. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, só de 2016 para 2017 os portugueses beberam menos um milhão de litros de leite por mês, estando as bebidas alternativas, como as de soja, de amêndoa e de arroz, a ocupar o seu lugar. Em 2018, entre as seis variedades de bebidas vegetais disponíveis em Portugal, venderam-se já 19,2 milhões de litros.A juntar-se ao conforto e à saúde está a personalização de produtos, uma tendência que vai do setor alimentar aos serviços. O industrializado já não é suficiente e quem já está a sofrer é a maionese. Segundo dados do Euromonitor, as vendas deste condimento nos Estados Unidos caíram 6,7% entre 2012 e 2017, obrigando as grandes marcas a fazer ajustamentos. Segundo o The Wall Street Journal, empresas como a Hellmann’s e a Kraft cortaram os preços em perto de 1% entre 2017 e 2018, ao mesmo tempo que os outros condimentos e enlatados aumentaram 1,6%. A substituir a maionese tradicional estão os molhos mais artesanais, como a maionese de alho, o molho sriracha, entre outros.No campo do entretenimento, as empresas de telecomunicação são obrigadas a incluir nos seus pacotes serviços mais populares como plafonds alargados de Internet móvel ou acesso gratuito aos principais serviços de streaming, como Netflix ou HBO. É que, por exemplo, em Portugal perto de 20% das pessoas já optam por ver televisão na Internet, segundo a Marktest. Mas será que são os millennials que estão a matar a televisão?O impacto dos consumidores mais novos nas marcas tornou-se uma anedota na Internet, com os próprios a partilharem os títulos trágicos da imprensa internacional. "Millennials estão a matar a cerveja" ou "millennials estão a matar a maionese" são dois dos milhares que surgem numa pesquisa rápida no Google. Ainda assim, Ana Paula Cruz afirma que a culpa não é das novas gerações. "São as marcas que têm de mudar o seu ritmo, adotar as novidades mais depressa e estarem atentos aos seus consumidores, porque só assim podem continuar no mercado."