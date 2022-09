Apple Music substitui Pepsi como patrocinadora do intervalo do Super Bowl

A Apple Music vai assumir o papel de patrocinador do intervalo do Super Bowl da NFL - a grande final do campeonato de futebol americano -, substituindo a Pepsi como principal patrocinadora do espetáculo anual que atrai uma das maiores audiências de televisão do ano e que tem os espaços publicitários televisivos mais caros do mundo.