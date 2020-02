Saiba quem é Emme, a estrela do Super Bowl

Shakira e Jennifer Lopez foram as grandes protagonistas do Super Bowl 2020, no passado domingo. As duas estrelas latinas atuaram no palco Hard Rock Stadium de Miami, na Florida, EUA, no intervalo do espetáculo mais visto do mundo, mas não estiveram sozinhas. JLo foi acompanhada por alguém muito especial: a filha, Emme Maribel Muñiz, mais conhecida por Emme Anthony, e que no próximo dia 22 completa 12 anos. Emme tem um irmão gémeo, Maximilian, frutos do casamento de Jennifer com o cantor Marc Anthony, que viveram juntos entre 2004 e 2011.

Emme tornou-se a inesperada revelação da noite em que se estreou em palco, com um enorme à vontade perante milhões de pessoas. Acompanhada por um coro de raparigas vestidas de branco, com a bandeira dos EUA, a filha de JLo cantou um dos maiores êxitos da mãe, Let’s get loud, num ritmo mais pausado, e e Born in the USA, de Bruce Springsteen, enquanto Shakira tocava bateria, e a seguir a potente voz de Emme, com o seu microfone dourado, juntou-se à da mãe.

O twitt de Kardashian

As reações à pequena Emme, a quem os pais tratam por Lulu, não se fizeram esperar. O pai, Marc Anthony, foi um dos primeiros a pronunciar-se no Twitter: "Emme, o papá está muito orgulhoso de ti. És o meu coração e eu serei sempre o teu". "Podemos falar sobre o quão incrível a filha de JLo, Emme, cantou e num palco tão grande como o Super Bowl", twittou Kim Kardashian.

Esta não é a primeira vez que Emme mostra a sua faceta de artista em público. Há pouco mais de um ano, aparecia no videoclip de Lopez, Limitless. Segundo a mãe explicou, foi a própria criança que quis revelar o seu talento. Um vídeo dela a cantar If I Ain't Got You, o clássico de Alicia Keys, divulgado no Youtube, também se tornou viral. "Não sei se ela seguirá os meus passos, mas definitivamente tem os genes. Ela é natural. Ela é um pouco de mim e tem a voz do pai. É muito natural, incrível!", disse JLo.