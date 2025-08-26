Apple apresenta iPhone 17 a 9 de setembro

O lançamento do mais recente iPhone da Apple dará início a um período em que se espera que a tecnológica apresente vários novos produtos, numa altura em que já se comprometeu a reforçar o seu investimento nos Estados Unidos.

A Apple está a planear apresentar os seus novos modelos do iPhone 17 já no próximo dia 9 de setembro através de um evento “online”, à semelhança do que já vem sendo feito desde o início da pandemia da Covid-19, avançou a Bloomberg.



Tim Cook anuncia investimento da Apple em fabrico nos EUA Peter da Silva / Lusa - EPA

Este evento irá focar-se na apresentação ao mercado dos mais recentes smartphones produzidos pela empresa da maçã, mas não só, que deverão incluir vários modelos, como por exemplo duas edições “Pro” do iPhone 17 e ainda versões atualizadas do Apple Watch.

O novo iPhone 17 será semelhante ao iPhone 16, mas terá um ecrã maior e melhorias na câmara, segundo informação divulgada pela agência de notícias financeiras. O novo design para o modelo “padrão” do famoso telemóvel será mais fino e o primeiro desenho totalmente novo em anos, com cerca de 2 milímetros a menos de espessura que os modelos atuais. A empresa liderada por Tim Cook considera que esta nova abordagem poderá atrair novos clientes para o iPhone, embora o dispositivo tenha algumas desvantagens: espera-se que tenha uma duração de bateria mais curta e apenas uma câmara traseira.

Já o iPhone 17 Pro e o Pro Max terão a parte traseira redesenhada, com uma área maior para a câmara.

O lançamento do mais recente iPhone da Apple dará início a um período em que se espera que a tecnológica apresente vários novos produtos, numa altura em que já se comprometeu a reforçar o seu investimento nos Estados Unidos (EUA), por força da pressão que tem sido exercida pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, para que empresas nacionais reforcem as suas linhas de produção no país.

Em desenvolvimento para este ano estará ainda um headset Vision Pro atualizado com um processador mais rápido e um novo iPad Pro. A empresa sediada em Cupertino, no Estado da Califórnia, também está a planear o lançamento de um novo HomePod mini e uma Apple TV box.

Já para o próximo ano, a empresa anunciou que espera lançar o seu primeiro iPhone dobrável, seguindo os passos da sul-coreana Samsung e da Google.