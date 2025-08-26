Salários portugueses, preços europeus

Comprar laranjas em Portugal pode custar o mesmo que em Lyon. E a fatura do supermercado chega a superar a de países mais ricos, como a Alemanha. Porquê?
Quando vinha a Portugal antes da pandemia, Madalena Araújo tinha o que chama a “reação clássica de ‘isto aqui é muito mais barato do que em Inglaterra’” nas idas ao supermercado. Madalena, 33 anos, é produtora na CNN International e vive em Inglaterra há 16 anos. Conta que naquele país – no qual a taxa de inflação anualizada chegou aos 11,1% em outubro de 2022 – tudo ficou “muito mais caro” desde a pandemia e a guerra na Ucrânia. Quando vem a Portugal, contudo, também nota algo de novo. “Noto que a comida aí está mais cara e que os preços se estão a aproximar”, indica. Na carne e no peixe os preços ingleses continuam a ser “exorbitantes” – como exemplo dá uma fatura de 29 libras (33 euros) por duas coxas de frango e dois bifes “num bom talho” –, mas no geral sente que o fosso que separava os dois países se encurtou. “Os frescos, por exemplo, ficaram muito mais caros aí”, diz. “O lado mais injusto, e chocante, é que os salários em Portugal não se comparam [aos britânicos]”, afirma.
Não foi fácil, mas desvendamos-lhe os segredos do condomínio mais luxuoso de Portugal - o Costa Terra, em Melides. Conheça os candidatos autárquicos do Chega e ainda os últimos petiscos para aproveitar o calor.
Imaginemos que Zelensky, entre a espada e a parede, aceitava ceder os territórios a troco de uma ilusão de segurança. Alguém acredita que a Rússia, depois de recompor o seu exército, ficaria saciada com a parcela da Ucrânia que lhe foi servida de bandeja?
No meio do imundo mundo onde estamos cada vez mais — certos dias, só com a cabeça de fora, a tentar respirar — há, por vezes, notícias que remetem para um outro instinto humano qualquer, bem mais benigno. Como se o lobo mau, bípede e sapiens, quisesse, por momentos, mostrar que também pode ser lobo bom.