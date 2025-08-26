Quando vinha a Portugal antes da pandemia, Madalena Araújo tinha o que chama a “reação clássica de ‘isto aqui é muito mais barato do que em Inglaterra’” nas idas ao supermercado. Madalena, 33 anos, é produtora na CNN International e vive em Inglaterra há 16 anos. Conta que naquele país – no qual a taxa de inflação anualizada chegou aos 11,1% em outubro de 2022 – tudo ficou “muito mais caro” desde a pandemia e a guerra na Ucrânia. Quando vem a Portugal, contudo, também nota algo de novo. “Noto que a comida aí está mais cara e que os preços se estão a aproximar”, indica. Na carne e no peixe os preços ingleses continuam a ser “exorbitantes” – como exemplo dá uma fatura de 29 libras (33 euros) por duas coxas de frango e dois bifes “num bom talho” –, mas no geral sente que o fosso que separava os dois países se encurtou. “Os frescos, por exemplo, ficaram muito mais caros aí”, diz. “O lado mais injusto, e chocante, é que os salários em Portugal não se comparam [aos britânicos]”, afirma.

Salários portugueses, preços europeus