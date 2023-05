'A treta do teletrabalho.' Elon Musk dispara contra prática 'moralmente errada'

Elon Musk deu uma entrevista em que criticou "a treta do teletrabalho". Ao canal CNBC, o fundador da Tesla e SpaceX e dono do Twitter revelou o que o levou a acabar com a prática nas suas empresas.







REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo/File Photo

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Sou um grande crente em como as pessoas são mais produtivas quando estão em pessoa [no local de emprego]. Toda a noção de trabalhar a partir de casa é um bocado como a falsa frase de Maria Antonieta, 'se não têm pão, que comam brioche'. É do género, a sério? Vais trabalhar de casa, e vais fazer todas as outras pessoas, que fizeram o teu carro, trabalhar na fábrica (...), as pessoas que arranjam a tua casa, não podem trabalhar de casa, mas tu podes? Parece moralmente correcto? É horrível", argumentou.O também CEO do Twitter até 23 de junho considerou ainda que "as pessoas deviam descer da sua alta moral com a treta do teletrabalho": "Estão a pedir a todos os outros que não trabalhem de casa quando eles o fazem."Elon Musk foi mais longe: "A classe do computador está a viver fora de contacto com a realidade". Ao jornalista Matt Rosoff, frisou mesmo que "não é só uma questão de produtividade, penso que está moralmente errado".Musk diz que não espera que os funcionários façam os mesmos horários que ele, mas sublinhou que trabalha sete dias por semana e há só dois ou três dias por ano em que o faz.Em junho de 2022, Elon Musk baniu o teletrabalho na Tesla, indicando aos seus funcionários que perderiam o emprego caso recusassem voltar. Exige pelo menos 40 horas no escritório por semana. Aplicou a mesma ideia no Twitter."Se querem trabalhar na Tesla, se querem trabalhar na SpaceX, se querem trabalhar no Twitter - têm que vir ao escritório todos os dias", concluiu.Na mesma entrevista, o CEO do Twitter referiu-se aos tweets escritos sobre o bilionário George Soros, em que o comparou ao vilão da saga X-Men Magneto - que na história, como Soros, é um sobrevivente do Holocausto. Perante a resposta de um internauta que defendeu Soros dizendo que este tinha boas intenções, Musk respondeu: "Assumes que são boas intenções. Não são. Ele quer erodir o próprio tecido da civilização. Soros odeia a Humanidade."Confrontado na entrevista com os tweets, respondeu: "Eu direi o que quero, e se a consequência é perder dinheiro, que seja."O Soros Fund Management vendeu recentemente as ações que tinha da Tesla e da Rivian Automotive. O bilionário é alvo, com frequência, de teorias da conspiração antissemitas.