Água em Lisboa mais cara 17 cêntimos para a maioria dos clientes em 2026

Os preços da água para os moradores de Lisboa vai aumentar em 17 cêntimos por mês para a grande maioria dos clientes domésticos da EPAL já a partir de 01 de janeiro de 2026, anunciou hoje a empresa.
De acordo com a empresa responsável pelo abastecimento de água à cidade de Lisboa, "a atualização de preços para a grande maioria dos clientes domésticos da EPAL, cerca de 85% (consumo médio mensal de 7 m3 e um contador até 25mm), é de 17 cêntimos por mês".
Segundo a EPAL, as tarifas foram atualizadas de acordo com previsão do índice harmonizado de preços no consumidor, publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), e foram aprovadas pela mesma Entidade para vigorar em 2026.
A EPAL recorda ainda que tem disponível a Tarifa Social da Água destinada a clientes mais carenciados, que prevê descontos que podem ir até aos 93%, e uma Tarifa Familiar destinada a agregados familiares com cinco ou mais pessoas.
