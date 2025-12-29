Subida do salário mínimo para 920 euros em 2026 publicada em Diário da República

Salário mínimo nacional vai aumentar 50 euros brutos no próximo ano. Decreto-lei do Governo foi publicado esta segunda-feira em Diário da República, dando cumprimento ao acordado com as confederações patronais e a UGT. Aumento fica, porém, abaixo do ritmo necessário para atingir os prometidos 1.100 euros em 2029.
"Em execução do Acordo 2025-2028, que traduz a ambição do XXV Governo Constitucional e dos parceiros sociais em tornar o país mais próspero, em proporcionar salários mais justos, condições de trabalho dignas e empregos de qualidade, e dando continuidade à política de valorização salarial, o presente decreto-lei determina o aumento da RMMG [retribuição mínima mensal garantida] para 920,00 euros, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2026", lê-se no decreto-lei do Governo, publicado em Diário da República.
Apesar dessas promessas, o Executivo de Luís Montenegro compromete-se, no diploma publicado em Diário da República, apenas com "uma trajetória de aumentos anuais e sucessivos" de 50 euros brutos ao ano, de forma a atingir uma remuneração mínima mensal de 1.020 euros em 2028.
No decreto-lei promulgado pelo Presidente da República a 18 de dezembro, o Governo defende que o aumento do salário mínimo "traduz um compromisso político em matéria de política de rendimentos, ao reconhecer que a melhoria das condições salariais dos trabalhadores é essencial para garantir oportunidades, para reforçar a competitividade da economia nacional e das suas empresas, assegurando a convergência com os padrões remuneratórios dos demais Estados-Membros da União Europeia".
