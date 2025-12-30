Sábado – Pense por si

Dinheiro

Maioria das pensões aumenta 2,8% e complemento solidário sobe 6,24% no próximo ano

Negócios 11:30
Capa da Sábado Edição 29 de dezembro a 4 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro
As mais lidas

Portarias publicadas em Diário da República confirmam a atualização das pensões e do complemento solidário para idosos

As pensões e outras prestações sociais atribuídas pela Segurança Social vão ser atualizadas em 2026 com aumentos que podem ir até 2,8%, segundo duas portarias publicadas em Diário da República. 

Caixa Geral de Aposentações, reformas, reformados
Caixa Geral de Aposentações, reformas, reformados

Assim, os reformados que recebem pensões até 1.074 euros, que correspondem à esmagadora maioria, podem contar no próximo ano .   

As pensões com montantes entre duas e seis vezes o IAS - até 3.222,78 euros - terão um aumento de 2,27%, enquanto as pensões de valor superior a seis vezes o IAS serão atualizadas em 2,02%. As pensões acima de 6.445,56 euros ficam, em regra, excluídas da atualização, com exceções previstas na lei.

As pensões por incapacidade permanente e por morte resultantes de acidentes de trabalho serão atualizadas em 2,80% no próximo ano.

O Governo procedeu ainda à atualização do valor de referência do Complemento Solidário para Idosos (CSI). A partir de 1 de janeiro de 2026, o valor anual de referência do CSI passa para 8.040 euros, o que corresponde a uma O aumento enquadra-se na trajetória definida pelo XXV Governo Constitucional para elevar gradualmente este apoio até um valor de referência equivalente a 870 euros mensais em 2029, com o objetivo de reforçar o combate à pobreza entre os idosos com rendimentos mais baixos.

Artigos Relacionados
Tópicos Acidente (geral) Desastres acidentes e emergências Pobreza Morte Segurança Social Governo da República Portuguesa
Investigação
Opinião Ver mais
Paulo Lona
Paulo Lona

Prioridade adiada: a Justiça à entrada de 2026

Maioria dos problemas que afetam o sistema judicial português transita, praticamente inalterada, de um ano para o outro. Falta de magistrados do Ministério Público e de oficiais de justiça continua a ser uma preocupação central. A esta escassez humana soma‑se a insuficiência de meios materiais e tecnológicos.

Menu shortcuts

Maioria das pensões aumenta 2,8% e complemento solidário sobe 6,24% no próximo ano