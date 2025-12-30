Maioria das pensões aumenta 2,8% e complemento solidário sobe 6,24% no próximo ano

Portarias publicadas em Diário da República confirmam a atualização das pensões e do complemento solidário para idosos

As pensões e outras prestações sociais atribuídas pela Segurança Social vão ser atualizadas em 2026 com aumentos que podem ir até 2,8%, segundo duas portarias publicadas em Diário da República.



Caixa Geral de Aposentações, reformas, reformados

Assim, os reformados que recebem pensões até 1.074 euros, que correspondem à esmagadora maioria, podem contar no próximo ano com um aumento de 2,8%.

As pensões com montantes entre duas e seis vezes o IAS - até 3.222,78 euros - terão um aumento de 2,27%, enquanto as pensões de valor superior a seis vezes o IAS serão atualizadas em 2,02%. As pensões acima de 6.445,56 euros ficam, em regra, excluídas da atualização, com exceções previstas na lei.

As pensões por incapacidade permanente e por morte resultantes de acidentes de trabalho serão atualizadas em 2,80% no próximo ano.

O Governo procedeu ainda à atualização do valor de referência do Complemento Solidário para Idosos (CSI). A partir de 1 de janeiro de 2026, o valor anual de referência do CSI passa para 8.040 euros, o que corresponde a uma atualização de 6,24%. O aumento enquadra-se na trajetória definida pelo XXV Governo Constitucional para elevar gradualmente este apoio até um valor de referência equivalente a 870 euros mensais em 2029, com o objetivo de reforçar o combate à pobreza entre os idosos com rendimentos mais baixos.