Aeroporto de Lisboa “é uma limitação”. Há espaço para “turismo crescer mais”

Ministro da Economia reconhece as dificuldades do aeroporto Humberto Delgado, mas salienta a decisão do Governo de avançar com a obra da nova infraestrutura em Lisboa. E diz que o turismo tem margem para crescer mais.

Manuel Castro Almeida vê o turismo a crescer, embora com um ritmo mais lento, sendo que parte da explicação está nas dificuldades sentidas nas infraestruturas aeroportuárias, nomeadamente o aeroporto Humberto Delgado. “É uma limitação”, admite.



“O turismo continua a crescer, mas o ritmo abrandou. Há um abrandamento, mas preferia que pudesse crescer mais, há espaço. Não sou dos que pensa que [o turismo] atingiu o limite e não pode crescer”, afirmou o ministro da Economia. “Há mais zonas do país e momentos do ano onde pode crescer”, acrescentou.

Castro Almeida salientou que o “nosso trabalho é fazê-lo crescer mais. Isso passa pelas empresas e o apoio que o Estado pode dar”.

Mas o ministro reconhece que há limitações. “O aeroporto de Lisboa está com dificuldade para receber mais voos”, salientando que faltam slots.

Neste sentido, “decidimos avançar com a construção do novo aeroporto. O processo está a correr os prazos normais. Ainda não há lá nenhuma máquina” no terreno, mas garante que os prazos estão a ser cumpridos.

Para Castro Almeida, o aeroporto de Lisboa é “uma limitação”, salientando que “sobra-nos Porto e Faro” para compensar.

O ministro lembrou que houve uma "situação desgraçada de horas de espera nas chegadas [a Lisboa]. Isso está ultrapassado. E estamos a tempo de tomar medidas para não voltar aquele período negro”.