“Ainda não se percebeu a governação do sistema de saúde”. Isabel Vaz pede mais controlo “antes da asneira”

CEO da Luz Saúde critica o modelo de governação da saúde pública. Diz que o Estado está a falhar no controlo de dinheiros públicos, pedindo que haja uma verdadeira gestão em que as falhas tenham consequências.
Este Governo ainda não tem um ano de funções, mas as
políticas governativas já têm mais tempo. Foram instituídas mudanças no sistema
de governação do sistema de saúde, mas Isabel Vaz diz que “ainda não se
percebeu o quê”. A CEO da Luz Saúde alerta para o “cheque” passado à saúde, pedindo
que haja controlo sobre estas verbas. E defende que esse controlo deve ser
feito a priori.
Isabel VazMiguel Baltazar
“Houve uma mudança de governação do sistema que ainda não se
percebeu o que é”, atirou Isabel Vaz na conferência dos 10 anos da Conversa Capital.
E isso, diz, é um problema, visto do lado de quem está no setor privado como é
o caso da Luz Saúde, empresa controlada pela Fidelidade.
Se uma ULS correr muito mal, o que acontece? Nada. Ninguém vai fechar o [Hospital de] Santa Maria.Isabel Vaz
CEO da Luz Saúde
“Temos um Estado Social que através dos impostos em que
todos pagamos um seguro público para todos termos acesso à saúde”. E o Estado “confia
25 mil milhões de euros à ACSS (Administração Central do Sistema de Saúde)”,
mas não há “checks and balances”.
Isabel Vaz critica um “Estado que não tem mecanismos de
falência. Se uma ULS correr muito mal, o que acontece? Nada. Ninguém vai fechar
o [Hospital de] Santa Maria”. “Não acontece nada, não pode ser. Tem de haver
mecanismos de controlo à priori”, atira a responsável.
“Na saúde, não está explícita a função de controlo do que se
gasta. Não se percebe onde está a função seguradora do Estado”, diz, lembrando
que nas parcerias público-privadas (PPP), o Estado “fazia isso. E sabe fazer
isso”, remata.
“Se há uma capitação, tem de haver uma consequência. O que acontece
quando se ultrapassa a capitação? O Estado mete mais dinheiro. A capitação não
funciona, tem de ser antes. Tem de ser antes da asneira”, remata a gestora.
“Ainda não se percebeu a governação do sistema de saúde”. Isabel Vaz pede mais controlo “antes da asneira”