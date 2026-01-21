“Ainda não se percebeu a governação do sistema de saúde”. Isabel Vaz pede mais controlo “antes da asneira”

CEO da Luz Saúde critica o modelo de governação da saúde pública. Diz que o Estado está a falhar no controlo de dinheiros públicos, pedindo que haja uma verdadeira gestão em que as falhas tenham consequências.

Este Governo ainda não tem um ano de funções, mas as políticas governativas já têm mais tempo. Foram instituídas mudanças no sistema de governação do sistema de saúde, mas Isabel Vaz diz que “ainda não se percebeu o quê”. A CEO da Luz Saúde alerta para o “cheque” passado à saúde, pedindo que haja controlo sobre estas verbas. E defende que esse controlo deve ser feito a priori.



Isabel Vaz Miguel Baltazar

“Houve uma mudança de governação do sistema que ainda não se percebeu o que é”, atirou Isabel Vaz na conferência dos 10 anos da Conversa Capital. E isso, diz, é um problema, visto do lado de quem está no setor privado como é o caso da Luz Saúde, empresa controlada pela Fidelidade.

Se uma ULS correr muito mal, o que acontece? Nada. Ninguém vai fechar o [Hospital de] Santa Maria. Isabel Vaz CEO da Luz Saúde

“Temos um Estado Social que através dos impostos em que todos pagamos um seguro público para todos termos acesso à saúde”. E o Estado “confia 25 mil milhões de euros à ACSS (Administração Central do Sistema de Saúde)”, mas não há “checks and balances”.

Isabel Vaz critica um “Estado que não tem mecanismos de falência. Se uma ULS correr muito mal, o que acontece? Nada. Ninguém vai fechar o [Hospital de] Santa Maria”. “Não acontece nada, não pode ser. Tem de haver mecanismos de controlo à priori”, atira a responsável.

“Na saúde, não está explícita a função de controlo do que se gasta. Não se percebe onde está a função seguradora do Estado”, diz, lembrando que nas parcerias público-privadas (PPP), o Estado “fazia isso. E sabe fazer isso”, remata.

“Se há uma capitação, tem de haver uma consequência. O que acontece quando se ultrapassa a capitação? O Estado mete mais dinheiro. A capitação não funciona, tem de ser antes. Tem de ser antes da asneira”, remata a gestora.