Em maio de 2021 soube-se que a DECO trocou uma ação judicial contra o Facebook, sobre violação de dados pessoais, por uma "relação colaborativa". Agora, a divulgação, em Espanha, do acordo revela que estava previsto apoio financeiro, mas beneficiárias não revelam quanto.

"Os consumidores venceram." Foi assim que a DECO anunciou um acordo extrajudicial com o Facebook, em maio de 2021. Três anos antes tinha lançado uma ação contra a rede social por uso indevido dos dados dos utilizadores. O processo estava a ser desenvolvido em conjunto com outras associações de defesa do consumidor, agregadas na Euroconsumers.