A nova febre dos consumidores norte-americanos? Um cantil de água

A Stanley, uma empresa norte-americana que fabrica cantis de água reutilizáveis, lançou uma edição especial de Dia dos Namorados em colaboração com a Starbucks e Target que está a causar um tumulto entre os consumidores nos Estados Unidos. Há situações de agressões e de corridas às lojas, que já levaram à limitação de compras por cada cliente.







Sarah D / Target

O copo chegou ao mercado no dia 31 de dezembro, tendo esgotado quase de imediato no online e nas lojas Target em todo o país. Vários vídeos que tem vindo a circular nas redes sociais mostram a agitação dentro e fora das lojas. Os clientes envolvem-se em confrontos, invadem e roubam lojas para conseguir obter o copo Stanley, que custa cerca de 45 dólares. No site dirigido à Europa,o tipo de cantil mais vendido custa cerca de €50.

Um vídeo captado por uma jovem em El Paso, no estado do Texas, e que circula na rede social TikTok mostra uma multidão de homens e mulheres a correr para a estante onde se encontram os copos. "A ser pisada por um copo Target Stanley do dia de São Valentim", lê-se na legenda.

Os copos começaram a fazer tanto sucesso que o Target limitou a venda para dois por pessoa. Apesar desta limitação, algumas pessoas continuaram a pegar freneticamente em vários copos ao mesmo tempo.

Outros Tiktokers capturaram as filas do lado de fora das lojas antes de as mesmas abrirem. Um outro ainda mostra um homem a saltar o balcão da loja numa aparente tentativa de roubar vários copos, mas acabou por ser detido por outros clientes.

There’s NO WAY this dude JUMPED OVER THE COUNTER to try to steal a Stanley tumbler… pic.twitter.com/gUnb4vn2Rs — Resell News (@resellnews) January 3, 2024

Devido a este fervor pelos copos Quencher H2.0 FlowState Tumblers, surgiram poucos dias após o lançamento da edição especial os copos vermelhos e rosas a serem vendidos a mais de 100 dólares (cerca de 91 euros) em sites como o eBay e Poshmark.

Como é que a garrafa se tornou viral?

Os influenciadores das redes sociais tiveram um papel fundamental na viralização destes copos, quando começaram a partilhá-los nas suas redes sociais, especialmente no TikTok. O hashtag #StanleyTumbler rapidamente se tornou viral tendo sido utilizado milhões de vezes, tornando o copo num acessório de moda e num artigo de coleção.

"Os influenciadores são grandes influenciadores, mas também o somos nós, os consumidores, ao fazer vídeos sobre as nossas experiências com o copo Stanley", afirmou Shelley Kohan, professora de gestão de retalho na Universidade de Syracuse, ao jornal New York Times.

A Stanley conseguiu uma das melhores estratégias de venda quando uma mulher partilhou um vídeo do seu copo intacto dentro do carro, após o veículo ter sido consumido por um incêndio. Quando abana o copo, este faz um barulho que aparenta ser o do gelo que sobreviveu ao fogo.

O CEO da empresa, Terence Reilly, viu o vídeo e publicou um outro em que anunciou que lhe ia substituir o carro.

Este marketing por parte dos criadores de conteúdo faz as vendas da empresa dispararem e já em 2020, o cantil Quencher H2.0 FlowState Tumblers foi o produto mais vendido da Stanley. Nesse mesmo ano, Terence Reilly, antigo executivo da empresa de calçado Crocs, entrou na empresa, o que coincidiu com as vendas dos produtos dispararam 275% de 2020 a 2021.

Apesar do sucesso atual, a empresa já existe há mais de um século. Em 1913, o inventor William Stanley Júnior combinou o isolamento a vácuo e a aço para criar uma garrafa de água, na altura destinada a campistas.

Entretanto, em 2017, o blogue The Buy Guide recomendou o copo Quencher de 1.18 litros da Stanley aos seus consumidores, referindo-se ao mesmo como "o tal". Dois anos mais tarde, a equipa por detrás do blogue chegou a um acordo com a empresa para vender os copos, tendo vendido rapidamente cerca de 5 mil unidades.

"A marca deixou de ser comercializada principalmente para homens e passou a ser comercializada para mulheres", disse a professora.

A parceria manteve-se, uma vez que o The Buy Guide ajudou a levar os produtos da Stanley ao público maioritariamente feminino. A Stanley acabou por fazer do Quencher H2.0 FlowState Tumblers uma prioridade, lançando-o em diferentes cores, tornando-se atualmente num produto de moda e de coleção.